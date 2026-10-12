Međimurac nasjeo na prevaru, ostao bez desetaka tisuća eura

U računalnoj je prijevari 62-godišnjak s područja Murskog Središća ostao bez nekoliko desetaka tisuća eura, nakon što je nepoznatoj osobi koja se predstavila kao službenik globalne financijske platforme i digitalne banke, ustupio osobne i podatke bankovnih kartica, priopćila je policija.

Prema prijavi, početkom listopada nepoznati muškarac telefonom je kontaktirao 62-godišnjaka i rekao mu da mora ažurirati korisničke račune na financijskoj platformi, odnosno digitalnom računu.

Vjerujući da razgovara sa službenikom financijske platforme, muškarac je slijedio njegove upute te mu ustupio osobne podatke i podatke digitalnih bankovnih kartica povezanih s tekućim računima i fleksibilnim računom na kojem je čuvao ušteđevinu.

Tijekom telefonskog razgovora provedeno je dvadesetak novčanih transakcija, a nepoznati muškarac tvrdio je da je riječ o fiktivnim transakcijama potrebnima za podešavanje i ažuriranje digitalnih računa.

Posumnjavši u vjerodostojnost zahtjeva, 62-godišnjak je odbio dati i podatke svojeg drugog tekućeg računa, a nakon završetka razgovora provjerio je stanje na digitalnim bankovnim računima te utvrdio da mu je neovlašteno otuđeno nekoliko desetaka tisuća eura.

Protiv prevaranta će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog računalne prijevare.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom telefonskih poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banaka, digitalnih financijskih platformi ili drugih novčarskih institucija. Prevaranti se često koriste uvjerljivim pričama o sigurnosnim provjerama, ažuriranju računa ili navodnim tehničkim poteškoćama kako bi došli do osjetljivih podataka i novca građana.

Građanima se savjetuje da ne ustupaju nepoznatim osobama podatke bankovnih kartica, pristupne podatke, PIN-ove ili jednokratne sigurnosne kodove. Također, ne bi trebali provoditi transakcije prema uputama osobe koja ih je neočekivano kontaktirala, čak ni kada ona tvrdi da je riječ o tehničkom postupku ili fiktivnoj transakciji.

„Ako posumnjate da ste postali žrtva prijevare, odmah kontaktirajte svoju financijsku instituciju (banku) radi blokade kartica i računa te provjere spornih transakcija. Događaj bez odgađanja prijavite policiji pozivom na broj 192 ili dolaskom u najbližu policijsku postaju”, poručuju iz PU međimurske.