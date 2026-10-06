Međimurje: Lažni liječnici telefonom traže novac za liječenje članova obitelji

Policijska uprava međimurska posljednjih je dana zaprimila veliki broj dojava građana o telefonskim pozivima osoba koje se predstavljaju kao liječnici i traže novac za navodno liječenje članova obitelji, izvijestili su u utorak.

Pozivi su uglavnom upućeni na fiksne telefonske brojeve, a prevaranti građanima iznose neistinite informacije o navodnom teškom zdravstvenom stanju njihovih bližnjih.

Pritom nastoje izazvati strah i osjećaj hitnosti kako bi građane naveli na predaju novca i spriječili ih da provjere jesu li informacije koje su dobili istinite.

Policija građanima savjetuje da u slučaju takvog poziva ne donose odluke pod pritiskom, nego da prekinu razgovor i sami kontaktiraju člana obitelji o kojem je riječ ili drugu osobu koja može provjeriti dobivene informacije.

Nepoznatim osobama ne treba otkrivati osobne podatke ni informacije o novcu i drugim vrijednostima, kao ni predavati novac osobama koje dođu na njihovu adresu.

Policija posebno poziva na oprez starije osobe, a članove njihovih obitelji da ih upozore na taj oblik prijevare.

Svaku sumnju na pokušaj prijevare, kao i slučaj u kojem je novac već predan, građani trebaju odmah prijaviti policiji na broj 192.