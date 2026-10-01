Staricu u Makarskoj uvjerili u brzu zaradu pa ostala bez 24.000 eura. Uhićen čovjek (65)

Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjakom iz Zagreba, za kojega sumnja da je pomagao u računalnoj prijevari 79-godišnje žene koja je ostala bez 24.000 eura, priopćeno je u četvrtak. Policija sumnja da je 65-godišnjak došao 25. rujna, uz obećanu novčanu nagradu i u dogovoru s više nepoznatih osoba, na adresu 79-godišnjakinje i od nje preuzeo 10.000 eura u gotovini. Novac je potom uplatio putem kriptomata na nepoznatu adresu.

Ženu su prethodno nepoznate osobe dovele u zabludu obećanjem zarade od ulaganja. U komunikaciji s osobom koja se predstavila kao posrednik za ulaganje ustupila je svoje osobne podatke, nakon čega joj je s bankovnog računa neovlašteno skinuto još 14 tisuća eura. Uvjerili su je da će predajom novca 65-godišnjaku dodatno zaraditi.

Osumnjičeni je uhićen na području Zagreba i prepraćen u Policijsku postaju Makarska na daljnju kriminalističku obradu. Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo računalne prijevare u pomaganju, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Policija ponovno poziva građane na oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, posebno kada je riječ o ponudama koje obećavaju brzu i laku zaradu, te da ne ustupaju osobne i bankovne podatke, brojeve kartica, PIN-ove i jednokratne autorizacijske kodove.