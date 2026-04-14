Obavijesti

News

GLUPOST BEZ GRANICA

MEĐIMURJE Umjesto svjećica, ona nasred ceste zapalila broj '26', čeka je 60 dana zatvora?

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Screenshot/Facebook

Zakonom o zaštiti od požara za osobu koja namjerno izazove požar predviđena je novčana kazna u rasponu od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana

Žena (26) iz Donjeg Vidovca prošlog je tjedna proslavila najvjerojatnije svoj najskuplji rođendan. Zbog sumanute ideje, ali i provedbe, da sebi nasred ceste doslovno zapali broj 26 u noći, sad joj prijeti kazna od 1.990 do 19.900 eura ili čak i boravak u zatvoru do 60 dana.

Kako je objavila PU međimurska, ona je 8. travnja u Ulici Rade Končara u Donjem Vidovcu nasred ceste prolila zapaljivu tekućinu u obliku broja 26. Potom je to zapalila pomoću improvizirane baklje. To nije bilo dovoljno pa ju je jedan muškarac cijelo vrijeme snimao, a ona je sama objavila snimku na društvenim mrežama. 

Na njoj se vidi kako pali rođendansku buktinju dodatno osvijetljena svjetlima nasred ceste parkiranog Audija. 

- Hvala svima na čestitkama. Svima želim sve naj bolje i da budite sretni. Da okrenete novi list kao Ja!! I da nikad ne odustanite makar bilo ne savršeno, ali ako Vas nešto veseli, ispunjava samo naprijed život nema reprizu - napisala je slavljenica.

No njezin cilj paljenja u 23 sata izazvao je pravu opasnost na cesti. Ljudi koji su nailazili automobilima zvali su hitne službe zbog buktinje. 

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 26-godišnjakinja počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara. U događaju nije nastala materijalna šteta, niti je bilo ozlijeđenih osoba - navode iz policije, no mještani nam kažu kako se na prometnici i dalje vidi začađena brojka.
           
Protiv nje su zato podnijeli optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, koji će na kraju odlučiti o kazni.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026