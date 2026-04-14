MEĐIMURJE Umjesto svjećica, ona nasred ceste zapalila broj '26', čeka je 60 dana zatvora?
Žena (26) iz Donjeg Vidovca prošlog je tjedna proslavila najvjerojatnije svoj najskuplji rođendan. Zbog sumanute ideje, ali i provedbe, da sebi nasred ceste doslovno zapali broj 26 u noći, sad joj prijeti kazna od 1.990 do 19.900 eura ili čak i boravak u zatvoru do 60 dana.
Kako je objavila PU međimurska, ona je 8. travnja u Ulici Rade Končara u Donjem Vidovcu nasred ceste prolila zapaljivu tekućinu u obliku broja 26. Potom je to zapalila pomoću improvizirane baklje. To nije bilo dovoljno pa ju je jedan muškarac cijelo vrijeme snimao, a ona je sama objavila snimku na društvenim mrežama.
Na njoj se vidi kako pali rođendansku buktinju dodatno osvijetljena svjetlima nasred ceste parkiranog Audija.
- Hvala svima na čestitkama. Svima želim sve naj bolje i da budite sretni. Da okrenete novi list kao Ja!! I da nikad ne odustanite makar bilo ne savršeno, ali ako Vas nešto veseli, ispunjava samo naprijed život nema reprizu - napisala je slavljenica.
No njezin cilj paljenja u 23 sata izazvao je pravu opasnost na cesti. Ljudi koji su nailazili automobilima zvali su hitne službe zbog buktinje.
- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 26-godišnjakinja počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara. U događaju nije nastala materijalna šteta, niti je bilo ozlijeđenih osoba - navode iz policije, no mještani nam kažu kako se na prometnici i dalje vidi začađena brojka.
Protiv nje su zato podnijeli optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, koji će na kraju odlučiti o kazni.
