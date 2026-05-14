Matea O. (20) pretukla je turista s Filipina u centru Zagreba. Policija ju je uhitila nakon 10 dana i prvo prekršajno prijavila. Sad je iza rešetaka gdje bi trebala ostati mjesec dana
ZAVRŠILA U REMETINCU
Međimurka (20) tukla Filipinca pa se smijala na sudu. Strani radnici u šoku: 'Strah nas je'
Matea O. (20), osumnjičena za napad na filipinskog turista u centru Zagreba, sljedećih mjesec dana provest će iza rešetaka zatvora u Remetincu. Odlučio je tako sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji je prihvatio prijedlog zagrebačkog Općinskoga kaznenog državnog odvjetništva i odredio joj istražni zatvor da ne bi mogla ponoviti (ne)djelo.
