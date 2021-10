Međimurska županija broji 113 novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćio je u nedjelju Županijski stožer Civilne zaštite.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata obrađena su 254 uzorka, od čega je evidentirano 112 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2, što je 44 posto od broja testiranih.

Iz drugih županija prijavljen je jedan pozitivan slučaj kod osobe s prebivalištem ili boravištem u Međimurskoj županiji.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 75 029 uzoraka, ne računajući testiranja građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U protekla 24 sata oporavilo se 88 osoba, pa je broj pozitivnih na današnji dan 811.

U Županijskoj bolnici u Čakovcu hospitalizirana su 42 pacijenta pozitivna na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je sedmero, a otpušten je jedan pacijent, tri su pacijenta na invazivnoj respiraciji i nema preminulih osoba.

Raspored cijepljenja

Građani se mogu cijepiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, od 13 do 18 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec i svake treće subote u mjesecu također u trijaži bolnice od 9 do 12 sati.

Cijepljenje će se obavljati i u Ljekarni Kotoriba 4., 8. i 17. studenoga od 12 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 040/682-750, kao i u Ljekarni Štrigova 16. studenoga od 12 do 17 sati te 23. studenoga od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu na broj 040/851-006.

Danas, 31. listopada uzimanje uzoraka za PCR i BAT testove odvija se u covid ambulanti iza Županijske bolnice Čakovec, a iznimno u ponedjeljak, 1. studenoga 2021. godine neće se odvijati testiranja zbog blagdana Svih svetih.