Međimurski policajci i HGSS tragaju za nestalom Marom kod Peklenice. Jeste li je vidjeli?

Međimurski policajci u suradnji s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja intenzivno tragaju za nestalom Marom Jurić (66) čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 26. veljače, a podatci o nestanku objavljeni su na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO).



Potraga se provodi na više lokacija na području Murskog Središća i okolice, kao i na rijeci Muri, te uz njezinu obalu. U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi.

Foto: Nestali

Mara Jurić je visoka oko 170 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči, a u trenutku nestanka je bila odjevena u: crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme (gležnjače).

Policija poziva građane koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

