Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Međimurski policajci i HGSS tragaju za nestalom Marom kod Peklenice. Jeste li je vidjeli?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Međimurski policajci i HGSS tragaju za nestalom Marom kod Peklenice. Jeste li je vidjeli?
Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Nestali.hr

Potraga se provodi na više lokacija na području Murskog Središća i okolice, kao i na rijeci Muri, te uz njezinu obalu. U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice

Admiral

Međimurski policajci u suradnji s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja intenzivno tragaju za nestalom Marom Jurić (66) čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 26. veljače, a podatci o nestanku objavljeni su na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO).
 
Potraga se provodi na više lokacija na području Murskog Središća i okolice, kao i na rijeci Muri, te uz njezinu obalu. U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi.

Foto: Nestali

Mara Jurić je visoka oko 170 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči, a u trenutku nestanka je bila odjevena u: crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme (gležnjače).

Policija poziva građane koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...
DAN KAD SU OBJESILI ČARUGU

Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...

Krvavi ubojica i razbojnik Jovo Stanisavljević poznatiji kao Čaruga godinama je terorizirao Slavoniju. No, imao je i drugo lice. Bio je pravi kicoš i zavodnik. Ženama je bio neodoljiv...
Braći koja bacaju opasni otpad u šumu zabranjeno obavljanje djelatnosti. Općini to ne smeta
BAHATA BRAĆA U LISICAMA

Braći koja bacaju opasni otpad u šumu zabranjeno obavljanje djelatnosti. Općini to ne smeta

Daniel i Ivan Šeničnjak bacali su i opasni otpad u šumu. Zbog uhićenja i zabrane zbrinjavanja otpada, općine i Gradovi morat će revidirati ugovore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026