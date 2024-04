Međimurski župan: Moguće je da Milanović ode Jandrokoviću po mandat za sastav Vlade

Na početku kampanje sam rekao kao i danas, mi ćemo ako bude prilike za formiranje vlade lijevog centra to podržati i u tom smjeru ide naša politika. Vjerujem da ima šanse za lijevu Vladu jer se ona može formirati bez HDZ-a i DP-a. Ako zbrojimo sve mandate SDP-a, Mosta, Možemo i IDS-a to je 68 mandata plus još 8 mandata manjina, koje uvijek idu uz vlast. Dakle imali bi 76 mandata, a u protekle četiri godine je parlamentarna većina funkcionirala sa 76 mandata. To je teži put jer ima više stranaka, no moguće je i izvedivo. Samo se netko treba time pozabaviti - rekao je za 24sata međimurski župan Matija Posavec.

U ožujku 2021. godine osnovao je svoju stranku "Matija Posavec - nezavisna lista" koja je lani prerasla u Nezavisnu platformu Sjevera s njime kao predsjednikom, a na ovim su izborima osvojili dva mandata.

Ne vidi problem u tome da Vladu zajedno sastave SDP, Most i Možemo.

- Ako imamo želju da država i institucije funkcioniraju onda se različite ideologije i svjetonazor trebaju staviti u drugi plan. Nema velike razlike u sadržaju svih nas. SDP, Most i Možemo mogu funkcionirati, samo treba zatomiti neka ega, no ako postoji volja, to nije problem. Vjerujem da u dva do tri dana sve može dogovoriti - ustvrdio je.

'I HDZ i SDP imaju šanse sastaviti Vladu'

Navodi kako uz to mogu biti i razne kombinacije.

- Ne mora netko biti u Vladi da bi podržavao Vladu. Svi su komunicirali u kampanjama taj viši cilj, micanje HDZ-a s vlasti. Sad je prilika da to provedu u djelo. Npr. komunicirano je da nema dogovora ako npr. Nikola Grmoja ne bude premijer, zato kaže, tu treba zatomiti ega. Sjetimo se kad je Stipe Mesić još bio predsjednik. SDP je osvojio 10 mandata manje od HDZ-a i uspjeli su složiti Vladu - kazao nam je Posavec.

Jedna i druga strana, odnosno HDZ i SDP, smatra, u ovom trenu ima jednaku šansu posložiti parlamentarnu većinu i donijeti mandate predsjedniku RH.

No što u slučaju da Zoran Milanović prikupi dovoljan broj mandata, pitali smo Posavca.

- Vjerujem da se rade konzultacije, ako Milanović bude imao na papiru da može skupiti 76 mandata i da će dati ostavku, onda vd mjesto predsjednika preuzima Gordan Jandroković i Milanović treba ići njemu po mandat za sastavljanje Vlade - objašnjava Posavec.

U razgovoru je potvrdio da su ga zvali s više strana, više, kaže, na čestitarskoj bazi nego na pregovaračkoj.

- Stvarno mi je drago da u ovoj konstelaciji snaga postoji jedna regionalna opcija kao što je naša koja je osnovana prije 6 mjeseci. Izašli smo samo u 3. izbornoj jedinici i osvojili dva mandata. Ima puno starijih i većih stranaka, a nisu prešle prag. Ljudi su željni centrističke, snažne opcije koje će obraniti boje sjevera Hrvatske - poručuje.