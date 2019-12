Među žrtvama mladi pravnik: 'Bio je na strani malog čovjeka'

Poznato je kako je jedna od žrtava koja je izbodena u terorističkom napadu na Londonu Bridgeu Jack Merritt (25).

BBC javlja kako je mladić diplomirao na Cambridgeu i to kriminologiju, a Usman Khan (28) ubio ga je dok je u Fishermongers' Hallu trajala konferencija o rehabilitaciji zatvorenika u organizaciji njegovog Sveučilišta.

Merrittov otac David na Twitteru je napisao kako je njegov sin bio 'divna duša koja je uvijek bila na strani autsajdera', a njegov tweet je u međuvremenu obrisan.

- Moj sin Jack koji je ubijen u ovom napadu, ne bi želio da se njegova smrt koristi kao izgovor za još više drakonskih kazni i zadržavanja ljudi u zatvoru kada to nije potrebno. Cambridge je izgubio ponosnog sina i heroja unesrećenih svuda, ponajviše onima kojima je život dodijelio loše karte i koji su završili u zatvorskom sistemu - napisao je na Twitteru.

Ovako je napadač savladan, nažalost prekasno za Merrita.

