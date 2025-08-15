Međugorje: Bilo je znakova da će se Gospa ukazati, ali nitko nije vjerovao u to...

Sparno je hercegovačko ljeto 1981. godine. Posebno je svečano toga dana jer se slavi blagdan svetog Ivana Krstitelja. U 18 sati na brdu Crnica, točnije na predjelu zvanom Podbrdo, šestero djece iz tog zaseoka (Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović) vidjeli su Gospu.

Gospa im se prvo predstavila kao Blažena Djevica Marija, a potom kao Kraljica Mira. Djeca su se tada uplašila i nisu se usudila prići joj bliže. No sutradan su bila snažno privučena prema istome mjestu gdje su dan prije vidjela Gospu. Pohrlila su prema brdu gdje im se pridružilo još dvoje djece (Marija Pavlović i Jakov Čolo) te su ovaj put bez straha razgovarali i molili s Kraljicom Mira. Od toga dana, 25. lipnja, pa do danas Gospa im se svima, osim Milki Pavlović i Ivanu Ivankoviću koji su tada prvi i zadnji put vidjeli Kraljicu Mira, nastavila redovito ukazivati.

Hodočasnike nisu mogle zaustaviti niti zabrane niti prijetnje

Svakodnevna ukazanja do dana današnjeg imaju Vicka, Ivan i Marija te su od Gospe primili devet tajni. Mirjana je bila prva kojoj se Gospa prestala ukazivati i to na Božić 1982., zatim se prestala ukazivati i Ivanki 7. svibnja 1985., a 12. rujna 1998. prestala se ukazivati Jakovu. Njima trima Gospa je povjerila i desetu tajnu. Mirjana od 1983. doživljava ukazanja na svoj rođendan (18. ožujka) te joj se od 1987. godine Gospa ukazuje i svakog drugog u mjesecu. Ivanka, pak, doživljava ukazanja jednom u godini, i to na obljetnicu ukazanja, 25. lipnja, a Jakov na Božić.

Djeci na samim počecima ukazanja nije bilo lako, bili su proganjani od komunističkih vlasti, a trebalo je vremena i da njihove obitelji, pa čak i sama Crkva povjeruju u tu milost. Ni župnik koji je samo deset mjeseci prije ukazanja preuzeo župnu dužnost nije odmah povjerovao. No vijest o ukazanju širila se brzo, u malu i nepoznatu općinu Međugorje u samo godinu dana počelo je hodočastiti tisuće i tisuće vjernika iz cijelog svijeta. I ništa ih nije moglo zaustaviti, niti zabrane niti prijetnje. Rijeke ljudi i dandanas slijevaju se u to hercegovačko mjesto, a procjenjuje se da je do sada prošlo 40 milijuna hodočasnika. Mnogi svjedoče o čudesnim ozdravljenjima, pomirbama, o čistoj ljubavi. Ljubav i mir u srcu pronalazi se u Međugorju i bez obzira na to je li priznato od Svete Stolice (iako vjerujemo da će uskoro tako biti) ono će uvijek i zauvijek privlačiti hodočasnike iz cijelog svijeta. Jer Međugorje je ljubav.

Ukazanje je najavljeno i to čak pet puta

Znakovito je da je ukazanje Blažene Djevice Marije mještanima bilo najavljeno puno ranije, ali nitko tada to nije prepoznao. Zašto je, primjerice, građena velika župna crkva kakvu nemaju ni veliki gradovi za mjesto u kojem je tada živio mali broj ljudi?

Gospa je svoj dolazak u malo hercegovačko mjesto „najavila“ nekoliko godina ranije. Samo sedam godina prije ukazanja vjernik Vlado Falak, samouki slikar iz sela Šurmanci, darovao je svoju sliku crkvi u Međugorju. Slika prikazuje Gospu kako lebdi iznad vinograda i crkve sv. Jakova apostola. Dugo je bila obješena na zidu crkve na koru i kao da je neprestano proročanski ukazivala na buduća ukazanja Gospe u Međugorju. Vjernici koji su tada dolazili mislili su da je ta slika naslikana odmah nakon početka ukazanja, no znakovito je da ju je samouki slikar naslikao sedam godina ranije, prorekavši tako Gospino ukazanje.

'Što će malom mjestu tolika crkva?'

Drugi predznak ukazanja Majke Božje gradnja je velike crkve u međugorskoj župi. Mnogi su se tada bunili pitajući se što će malom mjestu tolika crkva, pa i sam svećenik fra Jozo Jolić, ali mještani se nisu dali. Ustrajali su na gradnji velebne crkve. Fra Jozo Jolić, dok je s majstorima stavljao pod od kamenih ploča s otoka Brača, vjernicima je prigovarao što grade crkvu tolikih dimenzija kad uz nju imaju još tri područne crkve. Često se tužio: „Pa tko će popločati ovoliki 'aerodrom'?“

No danas je i ova velebna crkva pretijesna za veliki broj vjernika koji dolaze u Međugorje. A mještanima je danas velebna crkva jasan znak da je Gospa tako najavila svoj dolazak.

Kao treći predznak mještani ističu uređivanje brda Križevac, na kojem je još 1934. godine podignut betonski križ. Svake godine od tada ispod križa slavi se sveta misa prve nedjelje poslije blagdana Male Gospe. Prostor oko betonskog križa bio je neravan, kršovit, vrlo tijesan i neprikladan za držanje svete mise. Zato su župljani izravnali kamenje, uredili te očistili 400 četvornih metara terena kako bi što više vjernika moglo nazočiti misnom slavlju. Tada je također postavljeno i 14 postaja Križnog puta.

Četvrti predznak ukazanja odnosi se na ime župe. Naime, međugorska župa nastala je 1892. godine, 82 godine prije ukazanja, a nosi ime svetog Jakova - apostola, sveca zaštitnika hodočasnika. Znakovito je da nakon Gospina ukazanja više od milijun hodočasnika godišnje dolazi u Međugorje. Peti je predznak proročanstvo župljanina.

Proročanstvo Mate Šege

Nekoliko godina prije nego li se Majka Božja obratila djeci, mještanin sela Bijakovići pokraj Međugorja Mate Šego jasno je vidio što će se dogoditi u njegovu kraju. Proročanstvo je tek nedavno objavljeno iako ga je Šego, tada starac, primio tijekom 70-tih godina prošlog stoljeća. Sugrađanima je često govorio o budućnosti, a proročanstvo o Gospinu ukazanju primio je u snu. Nepismen i jednostavan čovjek umro je 1979. godine, samo dvije godine prije nego što će se ostvariti sve ono što je prorekao.

Starac je mještanima govorio kako je u snu vidio da će jednom u budućnosti mnoštvo ljudi preko polja stremiti prema Podbrdu, na Brdo ukazanja. Također je rekao da će biti 300 zlatnih stepenica od ceste pa do vrha Brda (danas mještani 300 zlatnih stepenica identificiraju s tristotinjak koraka koliko treba da se dođe do vrha, odnosno do Gospina kipa).

Naša Gospa će uskoro doći, blaženi mi koji budemo vjerovali u to! Ja vam govorim sada, ovo što ću vam reći ja to neću doživjeti jer ću umrijeti malo prije toga, ali ćete zato vi to vidjeti, i sjetiti me se da sam govorio istinu. Doći će vrijeme, bit će mnogo građevina, ali to neće biti ovakve lako ruševne kućice kao naše, neke će biti čak i ogromne! Naš narod će prodavati svoje višestoljetne djedovine i zemljišta za veliko bogatstvo strancima koji će na njima graditi hotele!

Međugorje, Bijakovići i okolna brda i sela postat će blaženo i sveto mjesto! Bit će toliko mnoštvo naroda na našoj Crnici (sadašnje Brdo ukazanja) da čak nećete moći noću spavati od molitve i buke što će ju tisuće hodočasnika stvarati. Doći će nam naša Gospa, narode moj! Budite nježni i gostoljubivi prema njima, i oni će vam to uzvratiti. Vjerujte mi, doći će to vrijeme!