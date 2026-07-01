Međunarodna vježba okupila vojne snage u Slunju: Rafalei, dronovi, tenkovi, topništvo...

Na vježbi se koriste novointegrirani borbeni sustavi i tehnologije uz primjenu i testiranje naučenih lekcija iz suvremenih sukoba Jedan je od ciljeva vježbe i prikupljanje zapažanja u svrhu unapređenja borbenih sposobnosti, sposobnosti potpore kolektivnoj obrani i potpore civilnim institucijama u zaštiti infrastrukture i stanovništva od specifičnih tehnoloških incidenata. | Foto: Igor Soban/PIXSELL