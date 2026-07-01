Međunarodna vježba okupila vojne snage u Slunju: Rafalei, dronovi, tenkovi, topništvo...

Međunarodna vojna vježba 'Borbena moć 26' okupila je hrvatske i savezničke snage na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' u Slunju u utorak. Mogli su se vidjeti naleti Rafalea, Black Hawkova, Kiowa Warriora, dronova te napadačke akcije BVP-a Bradley, Patria i tenkova, kao i djelovanje Specijalnih snaga, pješaštva i topništva.
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Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na vojnim poligonima diljem Hrvatske provode Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, piše MORH.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na vojnim poligonima diljem Hrvatske provode Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, piše MORH. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na vojnim poligonima diljem Hrvatske provode Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, piše MORH.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Na Borbenoj moći 26 uvježbavaju se zadaće odvraćanja i obrane nacionalnog teritorija, zadaće koje proizlaze iz uloge Oružanih snaga RH u NATO-ovu konceptu za odvraćanje i obranu euroatlantskog prostora te zadaće u potpori ojačavanja otpornosti cjelokupnog društva RH na različite sigurnosne ugroze.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Na vježbi se koriste novointegrirani borbeni sustavi i tehnologije uz primjenu i testiranje naučenih lekcija iz suvremenih sukoba
Jedan je od ciljeva vježbe i prikupljanje zapažanja u svrhu unapređenja borbenih sposobnosti, sposobnosti potpore kolektivnoj obrani i potpore civilnim institucijama u zaštiti infrastrukture i stanovništva od specifičnih tehnoloških incidenata.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U svim aktivnostima u sklopu vježbe angažirano je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, više od 25 brodova HRM-a, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava, niz topničkih i raketnih sustava, borbenih i neborbenih vozila, kao i 500 pripadnika oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja. Angažirano je također i stotinjak pripadnika ostalih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL