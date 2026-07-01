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'BORBENA MOĆ 26'

Međunarodna vježba okupila vojne snage u Slunju: Rafalei, dronovi, tenkovi, topništvo...

Međunarodna vojna vježba 'Borbena moć 26' okupila je hrvatske i savezničke snage na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' u Slunju u utorak. Mogli su se vidjeti naleti Rafalea, Black Hawkova, Kiowa Warriora, dronova te napadačke akcije BVP-a Bradley, Patria i tenkova, kao i djelovanje Specijalnih snaga, pješaštva i topništva.
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Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage
Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na vojnim poligonima diljem Hrvatske provode Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, piše MORH. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na vojnim poligonima diljem Hrvatske provode Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, piše MORH. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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