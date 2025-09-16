Obavijesti

News

Komentari 1
AVDAGIĆ O GAZI: PLUS+

'Međunarodno pravo pretvorilo se ne u tintu koja se presušila nego u jednostavno ništa'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
'Međunarodno pravo pretvorilo se ne u tintu koja se presušila nego u jednostavno ništa'

Komisija UN-a donijela je zaključak da je Izrael počinio genocid u Gazi, a Izrael ga odbacuje kao 'iskrivljen i lažan' • Europska komisija najavljuje sankcije protiv Izraela

Izrael je počeo glavni dio kopnene operacije u gradu Gazi, nekoliko sati nakon što se američki državni tajnik susreo u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom rekavši mu da Washington stoji uz Izrael.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025