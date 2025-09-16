Komisija UN-a donijela je zaključak da je Izrael počinio genocid u Gazi, a Izrael ga odbacuje kao 'iskrivljen i lažan' • Europska komisija najavljuje sankcije protiv Izraela
AVDAGIĆ O GAZI: PLUS+
'Međunarodno pravo pretvorilo se ne u tintu koja se presušila nego u jednostavno ništa'
Čitanje članka: 2 min
Izrael je počeo glavni dio kopnene operacije u gradu Gazi, nekoliko sati nakon što se američki državni tajnik susreo u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom rekavši mu da Washington stoji uz Izrael.
