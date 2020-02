Međusobno se optužuju, tko je zakazao? 'Mogli smo spriječiti'

Liječnik u Malom Lošinju Branko Lakner potvrdio nam je da je bio doktor Branka Rafajca, koji mu je u ordinaciju prvi put došao, kaže, nakon otpusta sa Psihijatrije na Rabu u veljači prošle godine. Kako se neslužbeno može čuti, Rafajac je tamo bio zbog problema s ovisnošću.

- Kod mene je bio samo dvaput, prvi put nakon otpusta s Raba, došao je jer su mu trebali lijekovi, a drugi put isto po lijekove. Poslije više nije dolazio. O kojoj je dijagnozi riječ, i koje je lijekove uzimao, ne smijem vam reći - kaže dr. Lakner. Branka Sepčić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj, kaže, međutim, da su socijalne radnice dvaput pokušale razgovarati s liječnikom nakon što je Rafajčeva bivša partnerica 20. siječnja od socijalne službe zatražila da pomognu Rafajcu jer mu nije psihički dobro.

- Liječnik nam je rekao da on nije Rafajčev doktor, a sad na policiji dobili smo dokaze da jest - rekla nam je Sepčić. Proziva i lokalnu policiju.

- Obavještavali smo ih o odvratnim Rafajčevim napisima na društvenim mrežama, u kojima je vrijeđao kolegicu koja mu je bila na vratima pet puta nakon prijave bivše partnerice, a onda i prijave roditelja.

Zašto ne surađuju?

Na policiji su nam, međutim, rekli da možemo ići samo s privatnom tužbom kolegice, koja je do Rafajca pokušavala doći - kaže Sepčić. Lupale su mu na vrata, zvonile, nije otvarao, a kad bi se javio na mobitel, bio je vrlo neugodan.

Dodaje da su od Psihijatrijske bolnice Rab odmah nakon prijave tražili dokumentaciju o Rafajcu, kontaktirali ih usmeno i pismeno, tražili liječnicu koja ga je vodila i liječila, no ni slova nisu dobili odande.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Svi su zakazali. Da su međuresorne službe umrežene, i da se promptno reagiralo, moglo se nešto učiniti i spriječiti tragedija - lišiti ga poslovne sposobnosti i dati mu skrbnika, pa bi netko drugi, a ne on sam, mogao odlučiti o smještanju na liječenje. Netko ga je mogao spriječiti - kaže Sepčić.

Dr. Lakner tvrdi da je ovakvo nešto bilo nemoguće spriječiti i da su institucije, uključujući njega, radile svoj posao.

- Ja sam razgovarao sa socijalnim radnicima o tome što bi trebalo napraviti jednog dana.

Nema obaveze da ga prijave

To je bilo prije dva tjedna, nakon što oni nisu uspjeli doći do Rafajca, tražili su da odem k njemu i napravim izvid. Vjerojatno bih to napravio, ali to je bilo prije samo dva tjedna - kaže Lakner.

Koliko se sjeća, Rafajac je na Rabu bio oko dva mjeseca. No lijekove je, očito, prestao uzimati. Na pitanje je li on kao liječnik policiji, sustavu, trebao prijaviti da pacijent ne uzima lijekove, Lakner kaže da takva obaveza ne postoji. To znači da bi, kaže, trebao prijavljivati svakog tko ne dođe po tablete za tlak ili za smirenje.