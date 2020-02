'Rekla sam policiji da je Branko opasan. Moglo se sve spriječiti'

Meni je samo žao tog djeteta. I ljuta sam na sve, jer se sve moglo spriječiti. Nažalost, nije, a sada je kasno za sve. Ovo je nešto što ne bih poželjela nikome nikada. Moralo se spriječiti. Svi smo zakazali, svi mi, ljudi u institucijama pogotovo. Oni jako dobro znaju što se trebalo napraviti. Pitam se hoće li nakon svega ovoga moći živjeti i imati na duši dijete koje ništa nije krivo, ispričala je za Jutarnji list bivša nevjenčana supruga Branka Rafajca (41) koji je u petak ujutro ubo djevojku (16) koja je zatim preminula.

- On neka odgovara, nema o tome govora, ali gotovo je sada, prekasno je za sve - rekla je.

Tog jutra je konobarila kada je policija došla po nju. Dala je izjavu o svemu što zna, iako su te informacije, kako piše Jutarnji, od nje dobili i prije tragedije.

- Živjeli smo zajedno u izvanbračnoj zajednici 15 godina, nismo se nikada vjenčali i nismo imali djece. Ja sam rođena u Osijeku i tamo sam provela cijeli život, studirala sam pravo. On je rođen u Osijeku, ali je odrastao u Opatiji, ali je u Osijek došao studirati argonomiju. Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja. Ovdje nas je doveo posao, jer je u Osijeku po tom pitanju bila katastrofa, sad će biti osam godina otkako smo na Malom Lošinju - priča.

'To sam trebala biti ja, mene je tražio'

Rekla je da su vodili posve normalan život do prije dvije godine.

- Svi mi imamo neke žute minute, no tada... s čime se on tada počeo u glavi boriti i kakvi su ga demoni naveli na ovo, to samo on zna. Ono što ja znam je da se to moglo spriječiti - rekla je. Kaže da joj je najviše žao djevojke koja je stradala ni kriva ni dužna.

- To sam trebala biti ja, on je mene tražio - rekla je kroz suze.

Ispričala je da je Branko 2018. godine završio na psihijatriji na Rabu gdje je ostao četiri mjeseca, a zatim se vratio. Sve je opet bilo normalno jer je pio ljekove i radio. U kolovozu je opet krenulo nizbrdo.

- Je li prestao piti tablete ne znam, ali to je bio trenutak kada sam počela obilaziti sve moguće institucije i po nekoliko puta svako molila pomoć. Svima sam izričito navodila da je on opasnost i ugroza za sebei za druge. Na policiji sam bila nekoliko puta. Oni su jako dobro upoznati sa svime, mogli su očekivati ovakvo što. To je ono čega sam se ja bojala, no nisam očekivala da će se dogoditi ovo - rekla je shrvana žena.

'Nitko se nije htio baviti njime'

Rekla je da se ne može ni sjetiti koliko je puta bila na policiji, a da je bila i kod njegovog liječnika opće prakse. No, nitko se od njih nije htio baviti njime, rekla je. Tvrdi da su joj svi savjetovali da se samo makne od njega. Zvala je bolnicu na Rabu jednom prilikom i tad su joj rekli da ona ode i provjeri što je s Brankom. Krajem prosinca prošle godine predala je dopis Centru za socijalnu skrb u kojem je navela da je on ugroza za sebe i za druge te ih je molila da nešto poduzmu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kaže da prema njoj Branko nikada nije bio agresivan, no da ju je psihički maltretirao. Čudi se i kako nitko od susjeda nije zvao policiju obzirom da je svoj pohod započeo u četvrtak navečer. Obitelj kojoj je ušao u kuću ne poznaje.

- Ja te ljude ne poznajem, možda bi ih znala iz viđenja, ali nismo nikad imali nikakav kontakt - rekla je.

Odredili mu istražni zatvor

Sutkinja istrage Helena Randić odredila je u subotu jednomjesečni istražni zatvor za Branka Rafajca (41) kojeg se sumnjiči za teško ubojstvo djevojke (16) u Malom Lošinju.

Rafajca su u subotu tijekom jutra doveli na Županijski sud gdje je iznosio obranu, iako mu je odvjetnik Goran Crnković savjetovao da se brani šutnjom. Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora