Obavijesti

News

Komentari 0
VARAŽDINSKA BRIGADA

Medved čestitao 33. obljetnicu Pumama: Vi ste primjer kako se treba braniti domovina

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Medved čestitao 33. obljetnicu Pumama: Vi ste primjer kako se treba braniti domovina
Zagreb: Otkrivena spomen ploča braniteljima Domovinskog rata iz redova Hrvatskih šuma | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Domovinskom ratu 7. gardijska brigada, osnovana u Varaždinu, ostvarila je izuzetne uspjehe te sudjelovala u najznačajnijim operacijama i akcijama Hrvatske vojske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uputio je u petak čestitku u povodu 33. obljetnice ustrojavanja 7. gardijske brigade "Pume", istaknuvši da su pripadnici te postrojbe uzor mladim generacijama u ljubavi prema domovini te primjer svojim nasljednicima u redovima Hrvatske vojske.

U čestitki upućenoj pripadnicima brigade Medved je naglasio da su Pume, pod geslom Semper Primus - Uvijek prvi, dale nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske, sudjelujući u najzahtjevnijim i najvažnijim operacijama Hrvatske vojske.

U Domovinskom ratu 7. gardijska brigada, osnovana u Varaždinu, ostvarila je izuzetne uspjehe te sudjelovala u najznačajnijim operacijama i akcijama Hrvatske vojske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

ODRED MORSKIH HEROJA Bili su prva hrvatska mornarica i spasili su Dubrovnik od četnika
Bili su prva hrvatska mornarica i spasili su Dubrovnik od četnika

"Vi ste uzor mladim generacijama kako se voli i brani domovina, kao i vašim nasljednicima u redovima Hrvatske vojske koji danas časno i ponosno nose beretku i oznaku Puma, u čast i slavu svima koji su pod tim znakom ginuli za našu slobodu i neovisnost", poručio je Medved.

Posebno se prisjetio svih poginulih, nestalih i umrlih pripadnika 7. gardijske brigade, izražavajući zahvalnost njima i njihovim obiteljima za žrtvu podnesenu za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. U Domovinskom ratu poginuo je i smrtno stradao 91 pripadnik brigade, dok se jedan pripadnik vodi kao nestao.

Sadašnjim i bivšim pripadnicima brigade Medved je čestitao 33. obljetnicu ustrojavanja 7. gardijske brigade te Dan Oklopno-mehanizirane bojne Pume, poručivši da ostanu vjerni vrijednostima za koje su se borili i koje su utkane u temelje moderne hrvatske države.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025