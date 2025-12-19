Medved: Na području Slavonije gotovo 165.000 projekata

Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja se u petak održava u Iloku, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je do sada na području pet slavonskih županija završeno ili pokrenuto gotovo 165.000 projekata.

"Ugovoreno je gotovo 4,9 milijarde eura, a isplaćeno više od 3,2 milijarde, što jasno pokazuje dinamiku i snagu apsorbcije istoka Hrvatske", kazao je Medved koji je u odsutnosti premijera Andreja Plenkovića predsjedavao sjednicom.

U Osječko-baranjskoj županiji ugovoreno je gotovo 1,9 milijardi eura, u Vukovarsko-srijemskoj više od milijarde, u Brodsko-posavskoj gotovo 575 milijuna, u Virovitičko-podravskoj gotovo 580 milijuna, a u Požeško-slavonskoj županiji više od 440 milijuna eura.

Od posljednje sjednice Savjeta, koja je održana u Slatini u srpnju, ostvaren je porast od 418 milijuna eura. To su projketi koji na svakodnevnoj bazi mijenjaju lice Slavonije, Baranje i Srijema, ustvrdio je Medved.

Vlada na razini Hrvatske provodi najveći investicijski proces u novoj hrvatskoj povijesti, uključujući obnovu nakon potresa, ulaganja u zelenu tranziciju i obrambenu sigurnost i druga područja, a u središtu državne politike ostaje socijalna sigurnost građana.

"Upravo će danas za više od 1,2 milijuna umirovljenika krenuti isplata prvog godišnjeg dodatka na mirovinu, za što je osigurano 217 milijuna eura, čime će nakon isplate prosječna mirovina premašiti 700 eura uz jasan cilj dosezanja 800 eura do kraja našeg manadata", kaže Medved.

Hrvatska u plusu od oko 18 milijardi eura

Glavni prioriteti državne politike usmjereni su na rast plaća i mirovina, socijalnu uključivost i stvaranje uvjeta za priuštivo stanovanje mladih obitelji, suzbijanje inflacije, dovršetak obnove i daljnje privlačenje stranih ulaganja.

EU je u fazi pregovora oko novog financijskog okvira za razdoblje od 2028. do 2034., a Hrvatska će se i dalje snažno zalagati za očuvanje kohezijske politie i stabilan proračun za poljoprovredu.

"Do sada smo u plusu od oko 18 milijadi eura u odnosu na uplatu u europski proračun, dok preliminarne procjene govore da bi Hrvatska u novom razdolju mogla raspolagati s oko 16,8 milijardi eura. To pobija tezu da će europska sredstva za Hrvatsku presušiti", rekao je Medved.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš-Žigman istaknula je kako je na području Slavonije, Baranje i Srijema od 2016. dohodak po stanovniku porastao za 126 posto, a BDP za 38,2 posto, dok je broj poduzetnika porastao za 44 posto, a broj zaposlenih za gotovo 19 posto.

"To govori koliko je projekt ualaganja u Slavoniju, Baranju i Srijem uspješan i koliko je donio boljitka", ustvrdila je Mikluš-Žigman.

Prije početka sjednice Savjeta dodijeljeno je tridesetak ugovora u vrijednosti od 30 milijuna eura za jačanje regionalnog razvoja i lokalne uprave, ulaganja u vatrogastvo, znanstvena istraživanja, generacijsku obnovu i dr.