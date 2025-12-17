Najbolji tradicionalni recepti za blagdanska jela iz Slavonije

Badnji dan tradicionalno započinje već ujutro uz mednu rakiju i posna jela. Za badnji se ručak najčešće poslužuje raskošan fiš-paprikaš te razne vrste slatkovodne ribe, među kojima su najpopularniji smuđ, som i šaran, pri čemu se šaran na rašljama smatra posebnom delicijom. Zato je prvi recept koji vam donosimo, fiš-paprikaš od šarana sa širokim rezancima.

Fiš-paprikaš na tradicijski način s tri vrste ribe

Beli Manastir: Prvenstvo Baranje u kuhanju fiša, najveća fišijada u Hrvatskoj | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Namirnice za 10 osoba

Šaran (očišćeni) 2 kg

2 vrste druge ribe – som/štuka 1 kg

Ulje 0,10 l

Luk crveni 0,40 kg

Domaći sok od rajčice 0,50 l

Pekmez (pire) od rajčice 0,15 kg

Sol, vegeta 0,02/0,01 kg

Vino bijelo 0,20 l



Beli Manastir: Prvenstvo Baranje u kuhanju fiša, najveća fišijada u Hrvatskoj | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Priprema:

Na malo masnoće i vode lagano prodinstamo sitno sjeckani crveni luk. Kad omekša, propasiramo ga i podlijemo vodom ili s otprilike pola litre temeljca od bijele ribe u koji smo umiješali mljevenu kuhanu ribu. Zatim dodamo sok i pire od rajčice, posolimo, ubacimo slatku i ljutu crvenu papriku te, po želji, malo papra. Ostavimo da lagano kuha oko deset minuta.

Nakon toga ulijemo temeljac, otprilike 10 % više od količine juhe koju želimo dobiti. Kada sve zakuha, polako dodamo ribu koju smo prethodno marinirali u začinima (vino, nekoliko kapi octa ili limunov sok). Kuhamo na laganoj vatri još 15 minuta, dok se riba potpuno ne skuha. Na kraju dodamo ostatak vina.

Juhu poslužujemo uz domaće široke rezance.

Savršeni odojak s hrskavom kožicom

Ako nemate mogućnost pečenja odojka na ražnju, pećnica je odlična alternativa. Trebat će vam samo odojak, nekoliko začina i posuda za pečenje. Nakon što ga ispečete, uživat ćete u hrskavoj korici i mekom, sočnom mesu koje se topi u ustima. Za savršen rezultat, odojak obilno pospite solju i malo paprom, no nemojte pretjerivati s ostalim začinima jer mogu zagorjeti. Po želji, unutrašnjost možete napuniti povrćem, svježim začinima ili nečim kreativnijim, poput citrusa ili đumbira.

Pečenje započnite na 130 °C, postupno povećavajući temperaturu do 150 °C tijekom četiri sata. Pred kraj, pojačajte na 200–220 °C kako bi korica postala hrskava. Nakon pečenja, pustite meso da odstoji prije rezanja. Sokove koje je pustio odojak možete iskoristiti za umak prepun okusa, a ako ste odojak prije pečenja napunili povrćem, poslužite ga uz meso i domaći kruh.

Pečenje odojka na ražnju | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Recept za orahnjaču:

Kada se u domovima širi miris svježe pečene orahnjače, zna se da su blagdani stigli. Ovaj klasik među slasticama savršeno utjelovljuje duh blagdanskog stola – spaja tradiciju, obiteljsku toplinu i slatke okuse koji se pamte. Poput mnogih drugih blagdanskih jela, orahnjača nije samo desert; ona je simbol zajedništva, dugih priprema, razgovora uz stol i radosti koja dolazi s dijeljenjem hrane s najbližima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci:

Za tijesto:

1 vrećica kvasca ili 3 dag svježeg kvasca

40 dag brašna

8 dag margarina

8 dag šećera

2 žumanjka

sol, limunova korica

2-3 dl mlijeka.

Za nadjev:

40 dag oraha

30 dag šećera

10 dag grožđica

2 dl mlijeka

limunova korica

cimet

rum

vanili šećer

Nadjev: Mljevene orahe izmiješamo sa šećerom, opranim grožđicama, limunovom koricom, cimetom, vanili šećerom i malo ruma. Sve prelijemo kipućim mlijekom i ostavimo hladiti.

Priprema:

Zamijesiti tijesto od brašna, malo soli, dignutog kvasca, mlakog mlijeka, šećera, jaja, naribane korice limuna i rastopljenog maslaca. Tijesto zamijesiti tako da lako odvaja od posude i da se stvaraju mjehurići. Tijesto pokriti, staviti na toplo mjesto i pustiti da se diže 1 sat.

Dignuto tijesto lagano premijesimo, razdijelimo na dva dijela i razvaljamo po pobrašnjenom ubrusu. Tijesto premažemo nadjevom te pomoću ubrusa savijemo i pažljivo istresemo u namazani kalup.

Premažemo je masnoćom i stavimo peći oko 50 minuta na temperaturi od 220°C. Orehnjaču pošećerimo toplu.

Recept za makovnjaču

Ova slastica, s bogatim nadjevom od maka i nježnim tijestom, simbolizira slatke trenutke obiteljskih okupljanja i dugogodišnju tradiciju. Makovnjača spaja generacije i čini stol posebnim, podsjećajući da blagdani nisu samo o hrani, već i o obitelji, zajedništvu i ljubavi koja se dijeli kroz jednostavne, ali značajne rituale pripreme i uživanja u kolačima. Tu je tradicionalni recept u kojem će vaše nepce jednostavno uživati.



Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci:

Za tijesto:

400 g pšeničnog brašna, bijelog

2 dl mlijeka ( 3.3% masti )

60 g kristal šećera

2 žumanjka

limunova korica od 1 limuna

80 g maslaca

20 g svježeg kvasca

Za nadjev:

2,5 dl mlijeka

limunova korica od 1 limuna

cimet

20 g grožđica

100 g kristal šećera

1 jaje

300 g mljevenog maka

Priprema:

Zamijesiti tijesto od brašna, malo soli, dignutog kvasca, mlakog mlijeka, šećera, jaja, naribane korice limuna i rastopljenog maslaca. Tijesto zamijesiti tako da lako odvaja od posude i da se stvaraju mjehurići. Tijesto pokriti, staviti na toplo mjesto i pustiti da se diže 1 sat.

Foto: 123RF

Tijesto pažljivo podijeliti na dva dijela i ne mijesiti više već tanko razvaljati i namazati nadjevom i saviti u štrucu te staviti obje štruce na papir za pečenje u posudu za pečenje te pustiti da se tako diže još pola sata.

Za nadjev samljeveni mak preliti kipućim mlijekom i kada se skroz ohladi dodati ostale sastojke. Prije pečenja premazati jajetom. Peći u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 40 minuta.

Ova jela stvaraju posebnu atmosferu blagdanskog stola, povezuju generacije i bude osjećaj zajedništva, radosti i topline doma. Svaki zalogaj nosi priču o obitelji, tradiciji i ljubavi uloženu u pripremu, ostavljajući uspomene koje traju cijeli život i vraćaju nas u te posebne trenutke svaki put kad se kuća ispuni poznatim mirisima i okusima.

Foto: Anna Bizon