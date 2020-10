Medved o plinskim bocama: 'Branitelji su već tada osudili taj čin, bilo je to bespotrebno...'

Na pitanje novinarke Nove TV jesu li plinske boce na prosvjedu branitelja u Savskoj ulici prije pet godina bile potrebne, Tomo Medved je rekao da su svi branitelji su već tada osudili taj čin i da je on bio bespotreban

<p>Nakon što je na sjednici Vlade donesen Zaključak o sprečavanju radikalizacije u društvu, Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti na osnovi analize treba predložiti mjere Vladi.</p><p>O tome je s potpredsjednikom Vlade zaduženim za nacionalnu sigurnost <strong>Tomom Medvedom </strong>razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV <strong>Sabina Tandara Knezović.</strong></p><p>"Na osnovu odluke Vlade, koordinacija ima zadaću predložiti mjere sprečavanja radikalizacije. Analizirat ćemo uzroke uslijed kojih dolazi do radikalizacije društva", rekao je Tomo Medved i dodao kako će mjere i prijedloge dostaviti Vladi i Vijeću za Nacionalnu sigurnost.</p><p>Ministar nije konkretno odgovorio što će se točno analizirati niti kakve bi to mjere mogle biti, kao ni kako će se mjeriti što je to radikalno, no rekao je da nema govora o zabrani slobode govora.</p><h2>Nije odgovorio na pitanje ima li radikala u HDZ-u</h2><p>Na pitanje ima li radikala u HDZ-ovim redovima, Medved odgovara: "Radikalni istupi, to jest, neodgovarajuća komunikacija u javnom prostoru, nažalost, prisutna je duže vrijeme", no nije odgovorio na pitanje ima li radikala u HDZ-u iako ga je Tandara Knezović to pitala nekoliko puta.</p><p>Pitala ga je i jesu li plinske boce na prosvjedu branitelja u Savskoj ulici prije pet godina bile potrebne, na što je kazao: "Svi hrvatski branitelji su već tada osudili taj čin i taj čin je bio bespotreban".</p><p>Dodao je da se moramo osvrnuti i na uzorke tog prosvjeda, a to je da nisu dobili sastanak sa svojim resornim ministarstvom.</p><p>Bliži se obljetnica pada Vukovara pa je reporterka pitala tko će razgovarati s gradonačelnikom Ivanom Penavom, kojeg je premijer nazvao huškačem i širiteljem netolerancije i dogovoriti posjet.</p><p>"Vukovar je simbol žrtve hrvatskog naroda u Domovinskom ratu i simbol otpora, Vlada je donijela zakon kojim se Vukovar proglašava mjestom posebnog pijeteta. Naravno da ćemo razgovarati i s gradonačelnikom i s djelatnicima Grada Vukovara u cilju pripreme i organiziranja", rekao je te dodao kako će se sve organizirati u skladu s epidemiološkom situacijom.</p>