Danas je održan sastanak predstavnike Hrvatskog generalskog zbora na čelu s predsjednikom, umirovljenim generalom zbora Pavlom Miljavcem s ministrima.

Na sastanku su sudjelovali potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar obrane Mario Banožić i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Ministar Medved komentirao je organizaciju Oluje i poručio kako će središnja svečanost biti na stadionu NK Dinara, dok će protokolarni dio biti na Tvrđavi. Dodao je kako je na prvom sastanku bio i predstavnik HZJZ-a koji je dao smjernice što se tiče mjere. Stadion u Kninu je lokacija na kojoj je moguće organizirati obilježavanje Oluje, a da je ujedno poštuju i mjere.

- Neprestano analiziramo nove okolnosti i mjere i u skladu s tim ćemo organizirati broj stolica na stadionu, kao i program - rekao je Medved, prenosi N1.

- Uime hrvatskih branitelja ove godine će se obratiti jedan od ratnih zapovjednika obrane Vukovara. U Ministarstvu branitelja smatramo da je prikladno da se u Kninu obrati jedan od zapovjednika obrane Vukovara, ali i predsjednik Društva srpskih koncentracijskih logora - rekao je.

Umirovljeni general Miljavac je na pitanje o Zakonu o civilnim žrtvama poručio kako se svaki zakon može tumačiti na nekoliko načina, ali da smatra da će zlouporaba biti minimalna te da će se sve strogo kontrolirati s MUP-om i ostalim institucijama.

Što se tiče dolaska pripadnika HOS-a, Medved je poručio kako je Vlada organizirala rad Vijeća i da je njihov stav jasan. Stoga, poručio je Medved, oni će ga se pridržavati.

- Sve sastavnice Hrvatske vojske i policije, sve udruge iz Domovinskog rata bit će pozvane i sudjelovat će na ovoj važnoj obljetnici. U skladu s epidemiološkim mjerama i mogućim brojem ljudi Ministarstvo branitelja je svim udrugama uputilo da dostave popis ljudi koji će nazočiti u Kninu. Očekujemo da će oni to dostaviti i u skladu s tim ćemo organizirati raspored njihovog sjedenja - rekao je.

- Što se tiče HOS-a i njihovog sudjelovanja u ratu, treba se pokloniti. Oni su bez ideologije krenuli u obranu Hrvatske. Sporno je da se sad nanovo regrutiraju mladi s oznakama HOS-a, koji imaju 19, 20 godina. Rekao bih im da pogledaju govor Franje Tuđmana 1992. koji je odao priznanje, ali rekao: Da smo nastavili tim putem, Hrvatska bi teško bila priznata. To je najbolji odgovor svima koji idu dalje. Neka obilježe što su nekad bili, ali da se to i dalje veliča, mislim da to za nikoga nije dobro - dodao je Miljevac.