Medved o tužbama HVO-a: Ustavni sud tužbeni zahtjev vratio Visokom upravnom sudu

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u ponedjeljak se referirao na napise kako Hrvatskoj opet prijete masovne tužbe pripadnika HVO-a, rekavši da "odluka Ustavnog suda ne znači da će tražitelji ostvariti svoja prava" jer je Ustavni sud tužbeni zahtjev vratio Visokom upravnom sudu.

"Navedena odluka Ustavnog suda ne znači da će tražitelji ostvariti svoja prava. Naime, Ustavni sud ocjenjujući tužbeni zahtjev je vratio Visokom upravnom sudu na ponovno odlučivanje", izjavio je Medved novinarima uoči sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Rekao je kako je "potpuno jasno i neprihvatljivo da se isto pravo, odnosno po istoj osnovi koristi u dvije države. To je u ovom konkretnom slučaju predmet".

Medved kaže da je bitno izdvojiti nekoliko datuma - 1996. do 2000. godina reguliranje statusa, 2002. godina, 2006. godina potpisivanje ugovora s Bosnom i Hercegovinom, 2013. godina i danas nastojanje podnošenje tih tužbenih zahtjeva za ostvarivanje invalidnine.

"Mi smo 2017. godine u Zakonu jasno propisali, znači osigurali sigurnost primanja za one pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koji su do tada bili na redovitoj isplati i koji su prošli kompletnu proceduru reguliranja statusa i u BiH i u Hrvatskoj. Stoga smatram da Ustavni sud, sagledavajući tužbeni zahtjev i tumačeći članak 139 i 140 Zakona o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata nije sagledao meritum odnosno cjelovitost i očekujem od Visokog upravnog suda da će, kao što su i do sada preko 100 tih tužbenih zahtjeva odbili, to učiniti i ubuduće", istaknuo je.

"Očekujem da će, po praksi koji je Visoki upravni sud do sada imao, postupiti i sada nakon što je Ustavni sud vratio na ponovno odlučivanje Visokom upravnom sudu", poručio je.

Jutarnji list je objavio kako Hrvatskoj opet prijete masovne tužbe nekadašnjih pripadnika HVO-a, navodeći da je Ustavni sud donio odluku koja bi mogla imati dalekosežne i zasad nesagledive posljedice za državni proračun. Ističu kako je Ustavni sud prihvatio ustavnu tužbu Ive Lamešića i ukinuo pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda koji je tom bivšem pripadniku HVO-a odbio priznati prava i povlastice koje uživaju hrvatski ratni vojni invalidi, pripadnici Oružanih snaga RH. Ustavni sud je, dodaje Jutarnji list, odlukom u slučaju Lamešić širom otvorio vrata prihvaćanju i desetina ostalih identičnih ustavnih tužbi bivših pripadnika HVO-a koje čekaju na rješavanje pred tim sudom.

