Ahmetović: Hoće li i Medved podnijeti ostavku? Bio je šef za obnovu Banije, ništa nije radio

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović komentirala je temu obnove, nove ministre, kao i druge političke aktualnosti. Za N1 je rekla da je Branko Bačić kao novi ministar osobni izbor Andreja Plenkovića.

- Jedna od ključnih referenci koju je premijer naveo kad je predstavljao Branka Bačića kao novog ministra je da on ima politički autoritet. To je poruka ljudima na Baniji, ali i građanima da ako žele da se vlada skrbi za njihov interes i dostojanstven život, onda je potrebno imati u hranidbenom lancu isključivo HDZ-ovce, jer onaj drugi u lancu neće slušati onog prvog ako nije HDZ-ovac. Naime, onda u pitanje dolazi njegova budućnost u tom HDZ-ovom lancu pristupa javnom novcu. To je ono što vodi HDZ u posljednjih 30 godina - rekla je Ahmetović i poručila da se nada da će Bačić pronaći vremena pročitati amandmane SDP-a koje je redom odbijao, a sad, kako kaže, stavio u svoj plan.

Ahmetović smatra da je loše što HDZ zbog svoje bahatosti i "bahatosti Andreja Plenkovića" ne mari o egzistenciji ljudi na Baniji, a podsjetila je i kako je potpredsjednik Vlade Tomo Medved bio šef obnove Banije, no da nije radio ništa po tom pitanju.

Upitala je hoće li Bačić tražiti Plenkovića da maknu Medveda iz tima za obnovu.

- Što ćemo s njime? Hoće li on snositi odgovornost? Hoće li Medved podnijeti ostavku? - upitala je.

- Plenković je ovu godinu nazvao godinom isporuke velikih projekata. Stalno se kitio izgradnjom Pelješkog mosta dok mu ljudi na Baniji umiru. Jesu li oni manje važni? - upitala je.

Što se tiče potrošnje novca iz EU fondova, Ahmetović je rekla da je Bačić najavio kako će sve potrošiti i da je to prioritet.

- Ne da se ljude smjesti u njihove domove, već da se potroše sredstva. Najvažniji je PR da se HDZ-ovci mogu hvaliti da su potrošili novac iz europskih fondova - rekla je.

Istaknula je i da se "novac iz EU fonova u Hrvatskoj troši na kriminalan način" te dodala kako su mnogi pod optužnicama i sumnjama za kriminalno trošenje novca.

Ahmetović je poručila da je Plenković pokazao da aktualcu da mu samouvjerenost pada.

- Više se ne brani, ponestaje mu arsenala u difamiranju oporbe. Sad je povukao i svoje ljude iz saborskih klupa da na najniži, neljudski način pokušaju obraniti nesposobnost samog Plenkovića. To su oni najveći zaljubljenici u Andreja Plenkovića koji ne znaju koja je godina i da žive u civilizaciji gdje je neljudski uopće pomisliti, a kamoli reći da imati srboljubno srce zapravo je nešto loše ili pogrešno - rekla je Ahmetović, insinuirajući na izjavu Majde Burić u Saboru.

- Plenković se pokazivao i predstavljao da je nešto suprotno od one desne strane HDZ-a, a sad smo mogli vidjeti da u svim HDZ-ovcima čuči žar i želja za brojanjem krvnih zrnaca. Možda je i to razlog zbog čega obnova kasni, jer na Baniji živi mnogo pripadnika srpske nacionalne manjine - rekla je.

Poručila je i da je čudi što SDSS nije reagirao na izjavu Majde Burić, no Ahmetović kaže kako je SDSS više puta prešao preko stvari preko kojih nije trebao.

Što se tiče izjave Damira Habijana koji je rekao da u Saboru vrijede dvostruka pravila jer malotko reagira na uvrede koje su upućene zastupnicima HDZ-a, Ahmetović kaže da ne može vjerovati da se pokušava izjednačiti izjava Burić s pitanjem "je li premijer glup jer nije slušao upozorenja koja su mu svi upućivali".

Ahmetović je rekla da Plenkoviću ne odgovaraju izbori jer je iza njega neuspjeh oko obnove i zaštite građana od neopravdanog dizanja cijena pod kritikom uvođenja eura.

Komentirala je i izjave političkih analitičara koji Zorana Milanovića nazivaju jedinom oporbom te poručila da isti ti kritičari za Milanovića govore da samo napada, radi cirkus i pretjeruje.

- Istovremeno oporbu, koja je konstruktivna, nudi rješenja i prijedloge, zapravo smatraju da nije oporba jer nema rješenja i prijedloge - rekla je.

Što se tiče izjave Sergeja Lavrova koji hvali Milanovića, Ahmetović je rekla da je Rusija napala Ukrajinu, "sviđalo se to predsjedniku ili ne".

