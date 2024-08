Medved: Srbija u 10 godina nije dostavila niti jedan podatak gdje su masovne grobnice...

Tribina je održana u Veteranskom centru u Daruvaru, nazočili su joj obitelji koje još traže svoje najmilije, njima su kao potpora došli i članovi obitelji koje su pronašle svoje nestale i ubijene.

- Nažalost među nama nema nekih dragih lica, članova obitelji nestalih jer ih je smrt preduhitrila prije nego su pronašli svoje najmilije – rekla je Ljiljana Alvir, moderatorica SUOZNHB.

Tomo Medved, ministar branitelja govorio je o tome što Vlada RH, kroz zakonsku regulativu čini kako bi se pronašli svi nestali. Napomenu je da u traženju nestalih nema razlika, da Republika Hrvatska traži sve svoje nestale državljane, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest.

- Na ovom mjestu apeliram na sve koji to nisu učini da daju svoju krv, jer to je najbrži najsigurniji put da se identificiraju svi pronađeni, a pozivam i sve one koji nešto znaju o mjestima gdje su pogubljeni, pokopani, a možda kasnije i preseljenih posmrtni ostaci. Nagradit ćemo sve one koji nam pomognu i ako se pokaže da su njihove informacije vjerodostojne, pa ako se nađe i jedno tijelo ubijenog, ali ćemo sukladno zakonu i sankcionirati i one koji su o tome nešto znali, a nisu rekli – rekao je Tomo Medved i iznio neke od rezultata u posljednjih nekoliko mjeseci.

Daruvar: Održana tribina "Pravo nestalih na identitet - Pravo obitelji na istinu" | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Posebno je bilo strašno za čuti kako su posmrtni ostaci na Petrovoj gori pronađeni pod naslagom komunalnog otpada na dubini od oko 17 metara, njih desetak koji će ovih dana biti identificirani. Medved je rekao da Srbija u posljednjih deset godina nije dostavila niti jedan relevantni podatak gdje bi se mogle nalaziti masovne grobnice.

- Nabavili smo najmoderniju tehniku, a dobili smo i pomoć naših prijatelja iz Amerike, imamo satelitske snimke na temelju kojih ćemo početi sa pretragama terena gdje bi mogli biti zakopani posmrtni ostaci vaših najmilijih. Poručujem svima, a posebno onima koji nas optužuju da ne tražimo Srbe već samo Hrvate da će Republika Hrvatska i bez njihove pomoći pronaći svoje državljane koji su pogubljeni na svirep način – rekao je Medved. Na Tribini sudjelovao je i Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik RH.

Turudić: Ratni zločin ne zastarijeva

- Mogu poručiti da nećemo prestati sa procesuiranjem svih onih koji su počinili ratni zločin, istina sve je teže doći do počinitelja, jer oni umiru kao i svjedoci, ima ih puno koji nisu dostupni pravosudnim tijelima RH. Ponavljam ratni zločin ne zastarijeva – rekao je Turudić.

Daruvar: Održana tribina "Pravo nestalih na identitet - Pravo obitelji na istinu" | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Tribina je uvod u obilježavanje Međunarodnog Dana nestalih 30. kolovoza i Dana sjećanja na nestale osobe, u petak će kod, Spomenika braniteljima Daruvara biti položeni cvijeće i vijenci te, zapaljenje svijeće za sve poginule i nestale. Svečani program obilježavanja tog dana bit će u Kino dvorani 30 svibnja u Daruvaru s tim da će prije toga biti služena sveta misa u Crkvi Presvetog Trojstva, koju će predvoditi župnik mr. Ivan Popić. Očekuje se da će u petak u Daruvar doći i Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.