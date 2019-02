Medvjedića doveli u ZOO: 'Ne smije biti u kontaktu s ljudima'

Vozač iz Kupjaka je u srijedu ujutro pronašao malo mladunče smeđeg medvjeda na staroj magistrali Rijeka - Zagreb. Na mjesto pronalaska su hitno izašli članovi Interventnog tima za provedbu Plana gospodarenjem smeđim medvjedom i djelatnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su pregledali medvjedića.

U srijedu poslije podne je mali medvjedić stigao u Zoološki vrt Zagreb.

- Jako nas je razveselio da je, nakon što smo mu poslužili hranu, pokazao zdrav tek - priopćili su iz Zoološkog. Dodaju da će biti pod nadzorom veterinara i ostalih stručnjaka idućih par dana, a dali su mu i ime - Matija!

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

- Mladunac nije ozlijeđen, star je oko mjesec dana i ima 2,4 kilograma- javljaju iz Ministarstva poljoprivrede. Dodaju kako su ga djelatnici nadležnih službi ostavili tamo gdje je i pronađen u nadi da će medvjedica doći po njega, no to se nije dogodilo.

Medvjedica je vjerojatno istjerana iz brloga

Slučaj je komentirao i profesor Veterinarskog fakulteta, dr. Đuro Huber, stručnjak za medvjede.

- Medvjedić je ostao bez majke. Kada u ovo doba, ovako rano ostane bez majke, ne bi mogao samostalno preživjeti. On je još bio u brlogu i bio bi tamo do početka travnja. Tek tada može pomalo hodati za majkom. Došlo je do uznemiravanja brloga vjerojatno - tvrdi doktor Huber.

On tvrdi da je medvjedica istjerana iz brloga, no da bi stručnjaci znali da je mrtva.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

- Ne znamo što ju je istjeralo iz brloga, je li to lov, neki radovi, slučajni dolazak... Imamo osjećaj da ga je možda majka donijela na cestu, gdje se jadna vjerojatno preplašila prometa. Obično u brlogu nije samo jedan medvjedić, obično ih je dva do tri, ali nema znakova su viđeni ili nađeni još neki medvjedići - objasnio je.

Ne smije biti u kontaktu s ljudima

Medvjedića će privremeno premjestiti i zbrinuti u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Tamo će pratiti daljnji oporavak medvjedića dok se ne donese konačna odluka što će biti s njime - hoće li ga trajno zbrinuti u Zoološkom ili će ga pustiti u prirodu.

Doktor Huber tvrdi da je glavna mjera da nema kontakta s ljudima.

Foto: Lovačko društvo Lipov vrh

- Prošle godine smo tako uspješno odgojili jednog risa, pa bismo htjeli i s medvjedom, što je teže - objasnio je.

- Ako preživi prelazak s majčinog mlijeka na hranjenje, držat ćemo ga da ga nitko ne vidi, a onda ga pokušati vratiti u prirodu. Ako uspije, super. Ako ne, moguće je da strada u prirodi. Postoji i opcija da ćemo ga ponovo vratiti u ZOO ili pak u Kuterevo - rekao je Huber.

