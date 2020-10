Medvjedica iskočila iz saune i unakazila mu lice: Preživio sam samo jer sam se pravio mrtav!

<p>Ljutita ženka polarnog medvjeda izašla je iz saune sa svoja dva mladunca te je napala i teško ranila ruskog stočara, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814205/Polar-bear-jumps-sauna-attacks-Russian-man-left-seriously-injured.html" target="_blank"> Daily Mail</a>.</p><p>Vladimir Sleptsov zadobio je ozljede glave, ruke i noge u 'fajtu' s bijesnom zvijeri na otoku Bolshoy Lyakhovsky na Arktiku. Muškarac (50) je napad preživio samo zato što se 'pravio mrtav'.</p><p>Ispričao je da je motornim sanjkama išao provjeriti kamp koji znaju koristiti stočari kada su se najednom iz drvene kolibe koja se koristi kao sauna pojavila tri medvjeda.</p><p>Majka mladunaca nasrnula je na njega te mu unakazila lice. Nakon što je Sleptsov neko vrijeme ležao na podu praveći se mrtav, medvjedi su polako krenuli prema moru.</p><p>U to je vrijeme ljetni kamp za ispašu bio pust, ali muškarac je uspio nazvati rodbinu koja je pozvala pomoć. Doletjeli su helikopterom i odveli ga u bolnicu u udaljenom kopnenom selu Tiksi.</p><h2>'Medvjedi su hranu pobacali posvuda...'</h2><p>- Prvo sam vidio uništenu kuću u kampu u kojoj se čuvala hrana. Branio sam se nožem kada me napala medvjedica - ispričao je nakon liječenja.</p><p>Nakon napada na čovjeka, neki sada pozivaju da se medvjed locira i ubije.</p><p>- Polarni medvjedi su zaštićeni u Crvenoj knjizi, ali ovog ljudoždera treba pronaći... i ubiti. Ako to ne učinite, buduća žrtva je neizbježna - poručuje predsjednik lovačkog kluba Kyymaan, Aleksandar Tastygin.</p><p>Upozorio je i da su gladni polarni medvjedi na ruskim arktičkim otocima sada 'izuzetno opasni'.</p>