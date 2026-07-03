Megajahta stigla na Brijune: Ima vanjsko kino, bazen koji se pretvara u disko. Evo čija je!

Luksuzna super jahta "Norn" stigla je na Brijune. Dugačka je 90 metara, rekao nam je naš čitatelj koji je snimio luksuznu jahtu. Superjahta Norn, izgrađena 2023. godine u njemačkom brodogradilištu Lürssen, jedna je od najimpresivnijih luksuznih jahti na svijetu. Duga je 90 metara, procjenjuje se da vrijedi oko 250 milijuna američkih dolara, a svojim sivim trupom, oštrim linijama i prepoznatljivim pramcem podsjeća više na vojni brod nego na klasičnu luksuznu jahtu.

Foto: Čitatelj 24sata

Vanjski izgled jahte osmislio je poznati dizajnerski studio Espen Øino International, koji je želio spojiti elegantan luksuz s funkcionalnim, gotovo mornaričkim dizajnom. Uski prozori, obrnuti pramac i minimalističke linije daju plovilu snažan i moderan izgled.

Norn pokreću dva dizelska motora MTU ukupne snage 7.700 konjskih snaga. Jahta može krstariti brzinom od 14 čvorova, odnosno oko 26 kilometara na sat, dok joj je najveća brzina 18 čvorova ili približno 33 kilometra na sat. S jednim spremnikom goriva može prijeći oko 4.000 nautičkih milja, što joj omogućuje duga putovanja bez potrebe za čestim zaustavljanjem.

Unutrašnjost, koju je uredio studio Dölker + Voges, uređena je u minimalističkom stilu, s naglaskom na prostranost, prirodne materijale i diskretan luksuz. Jahta može primiti do 16 gostiju raspoređenih u osam luksuznih kabina, dok se za besprijekornu uslugu brine posada od 20 članova.

Među najzanimljivijim sadržajima ističe se vanjsko kino na otvorenom, bazen čije se dno može podignuti i pretvoriti u osvijetljeni plesni podij te napredni sustavi koji povećavaju sigurnost i štite okoliš. Elektronički sustav sidrenja smanjuje oštećenja morskog dna, dok stabilizatori omogućuju da jahta ostane gotovo potpuno mirna čak i kada miruje na moru.

Vlasnik jahte je Charles Simonyi, bivši softverski arhitekt Microsofta i jedan od pionira razvoja računalnih programa poput Worda i Excela. Simonyi je poznat i po tome što je dva puta kao privatni astronaut boravio na Međunarodnoj svemirskoj postaji, a njegova nova superjahta odražava spoj vrhunske tehnologije, luksuza i suvremenog dizajna.