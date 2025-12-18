MEGAULOV U SPLITU Policija u stanu pronašla 11 tisuća komada pirotehnike. Objavili i snimku!

Policija Prve policijske postaje Split dovršila je istragu u sklopu koje je pronašla i oduzela veliku količinu pirotehnike. Policija je u srijedu uhitila muškarca za kojeg su utvrdili da je u stanu na području Splita imao veliku količinu pirotehničkih sredstava, piše splitsko-dalmatinska policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Velika zapljena pirotehnike - Policijski službenici u Splitu oduzeli 10 tisuća različitih pirotehničkih sredstava | Video: PU splitsko-dalmatinska

Ovo je jedna od najznačajnijih zapljena pirotehnike na području Splitsko-dalmatinske županije. Pronašli su i oduzeli 10 tisuća i 834 komada pirotehničkih sredstava, od čega 372 komada signalnih raketa P2, 49 bengalki, 12 dimnih kutija, 700 topovskih udara, 9.701 komada petardi i drugih pirotehničkih sredstava različitih klasa.

Veliki dio su jaka pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik, a smiju ih koristiti samo ovlaštene osobe sa stručnim znanjem i uz posebna odobrenja. Utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Uz kaznenu prijavu predat će ga pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Ovo je u posljednjih sedam dana već druga istraga na području Splitsko-dalmatinske županije u kojem je oduzeta pirotehnika, u kojima su dvojica muškaraca kazneno prijavljena zbog kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, a prijavljene osobe nalaze se u bliskom rodbinskom srodstvu.

- Oduzeta pirotehnika bi zasigurno bila dalje distribuirana, a njenim korištenjem bila bi kreirana potencijalna opasnost za zdravlje i živote ljudi te oštećenja imovine, a što je pravovremeno spriječeno kvalitetnim radom policije - piše splitsko-dalmatinska policija.