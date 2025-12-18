Uklonili su grafit s HOS-ovim grbom u Supetru: Stigla policija, a u luku je uplovila topovnjača

Priča oko murala na supetarskom mulu dobila je i jutros svoj nastavak. Kao i u srijedu, jake policijske snage i danas su došle na Brač, ovog puta kako bi čuvale redare u uklanjanju dijela grafita.

Oko 8 sati ujutro prebojali su grbove Vukovara i Škabrnje te poruku između njih: 'Topot hrvatski se čuje, dok se nebo plavi proklet bio tko ih zaboravi', piše Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Radi se o porukama koje su bez dozvole naknadno osvanule pored natpisa heroja Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera. Sve je prošlo bez incidenta,a tijekom jutra je u luku uplovila HRM-ova raketna topovnjača 'Dubrovnik'.

Foto: Dalmatinski portal

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković jučer je poručila:

- Grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika.