Meggle u Osijeku nastavlja s radom, ali s drugim vlasnikom?

'Nama konkretno nitko nije rekao ništa o tome što se događa, niti što će biti s nama ako nas netko i preuzme', kažu radnici Megglea koji s nestrpljenjem očekuju razvoj situacije

<p>Vrlo je izgledno da će do kraja prosinca tvornica mlijeka Meggle iz Osijeka nastaviti s radom, ali kao tvrtka u vlasništvu drugog vlasnika. Meggle, kako je i najavio, odlazi iz Osijeka s 31. prosincem i proizvodnju premješta u BiH.</p><p>Naime, već neko vrijeme u Osijeku traju pregovori oko preuzimanja ove tvornice za preradu mlijeka, a kao potencijalni vlasnici spominju se Belje, Žito i jedna mađarska tvrtka iz okrilja magnata Lorinca Meszarosa.</p><p>- Što se radnika tiče, otkazni rokovi su krenuli. Skoro svi smo već potpisali sporazumni prekid s 31. prosincem. Očekujemo da uskoro krenu i otpremnine koje su dogovarane sa svakim radnikom pojedinačno, obzirom da ne radimo svi jednako dugo. Zakonske su, čak bih rekao i veće od zajamčenih ali uvijek ima nezadovoljnih koji misle da su trebali dobiti i više. Svi znamo da traju pregovori oko preuzimanja. Predstavnici Belja već su nekoliko puta dolazili u firmu, čak obilazili i pogone. Navodno su upravo oni izvjesni novi vlasnici i trebaju se uskoro izjasniti hoće li nas preuzeti ili ne. Radnicima konkretno nitko nije rekao ništa o tome što se događa, niti što će biti s nama ako nas netko i preuzme. Navodno novi vlasnici nemaju obvezu s tvornicom preuzeti i nas, ali obzirom da radnika naših profila baš i nema na tržištu, većina nas se nada da ćemo ipak ostati raditi, ako ponuđeni uvijeti budu kao i dosadašnji. Neki radnici nemaju povjerenja u ništa pa su pronašli nove poslove. Meggle nam je dao da iskoristimo cijeli svoj godišnji odmor, a osim toga, proizvodnja ide uobičajenim tempom - kažu radnici Megglea koji s nestrpljenjem očekuju razvoj situacije.</p><p>I Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine, koji u Meggleu zastupa veći broj radnika, potvrđuje kako Meggle poštuje sve zakonske regulative zbrinjavajući radnike koji će možda ostati bez posla.</p><p>- Svima su ponuđene otpremnine po radnom stažu. Zakonski one moraju biti 6 plaća plus 25 posto, a Meggle je radnicima dao 8 plaća plus postotak, dakle malo više. Uprava je potvrdila da traju pregovori oko preuzimanja i da će se proizvodnja nastaviti, ali ne znamo tko je potencijalni novi vlasnik - kaže Štulić.</p><p>- Razgovaramo s nekoliko tvrtki, ali bez suglasnosti njihove strane, s obzirom na obvezu o tajnosti podataka, nismo u mogućnosti reći o kojim se tvrtkama radi. Uprava vjeruje kako će razgovori uskoro rezultirati dobivanjem službene potvrde za kupnju proizvodnje. S radnicima su dogovorene stimulativne otpremnine 25 posto više od onih koje propisuje Zakon o radu i za njih je osigurano 8 milijuna kuna. One će biti isplaćene prestankom radnog odnosa zaposlenika čiji se ugovori raskidaju. Do kraja našeg poslovanja Meggle u Osijeku radi uobičajenim tijekom - kazali su u Meggle gdje su spremni i za kupoprodaju tvrtke drugom vlasniku.</p><p>Iako smo poslali upit Upravi Belja s pitanjem koliko je izgledno da će preuzeti proizvodnju mlijeka u Slavoniji, nismo dobili nikakve odgovore. Navodno se unutar Belja već neko vrijeme provodi reorganizacija rukovodstva pa je tako s čelnog mjesta smijenjen direktor Davor Bošnjaković, a Fortenova Grupa traži novog direktora. No, iz neslužbenih izvora Belja doznaje se da su oni vrlo izgledni novi vlasnik tvornice mlijeka u Osijeku.</p>