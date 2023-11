Meksička policajka oduševila humanom gestom: Dojila bebu nastradalu u uraganu Otis

Tijekom spašavanja nastradalih Arizbeth Dionicio Ambrosio (33) je čula plač bebe u daljini. Malo kasnije, ponovno je čula plač i odlučila otkriti odakle dolazi te naišla na majku četveromjesečne bebe kojoj je bila potrebna pomoć.

Majka joj je rekla da njen sin nije dobio hranu više od dva dana i da plače od gladi.

- Rekla sam joj da, budući da dojim, ako želi, mogu mu dati malo mlijeka - ispričala je policajka meksičkoj mreži N+.

Foto: SSC

Odmah je skinula sa sebe sigurnosnu opremu i počela dojiti gladnu bebu, koja je ubrzo prestala plakati.

- Dobar je to osjećaj. To je beba, a ako postoji jedna stvar koja nas može povrijediti kao majke, to je kad vidimo bebu u ovakvim okolnostima - rekla je Dionisio.

Njen potez je zabilježen na fotografijama koje su tijekom vikenda objavile meksičke spasilačke službe.

Turistički grad Acapulco i obližnja mjesta i dalje pate od posljedica razornog prolaska uragana Otis, koji je za sobom ostavio najmanje 45 mrtvih i 47 nestalih, prema službenim brojkama objavljenim 31. listopada.