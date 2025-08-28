Obavijesti

Meksički Senat 'podivljao': Raspravljali se pa nesuglasice riješili naguravanjem i šakama

Piše Iva Tomas,
Meksički Senat 'podivljao': Raspravljali se pa nesuglasice riješili naguravanjem i šakama
Foto: Reuters

Do tučnjave je došlo nakon teške rasprave o prisutnosti oružanih snaga iz drugih zemalja u Meksiku, kasnije je na konferenciji za novinare rekao Fernandez Norona

U meksičkom Senatu u srijedu je izbila tučnjava. Došlo je do naguravanja i vikanja nakon što je čelnik oporbene stranke zgrabio predsjednika parlamenta dok je zasjedanje završavalo.

Alejandro Alito Moreno, čelnik oporbene Institucionalne revolucionarne stranke (PRI), obratio se predsjedniku Senata, Gerardu Fernandezu Noroni iz vladajuće stranke, dok su zastupnici pjevali himnu kako bi obilježili kraj današnjeg saslušanja.

Do tučnjave je došlo nakon teške rasprave o prisutnosti oružanih snaga iz drugih zemalja u Meksiku, kasnije je na konferenciji za novinare rekao Fernandez Norona.

U videu koji se prenosio uživo, moglo se vidjeti Morena kako prilazi Fernandezu Noroni i više puta ga moli da mu dopusti govoriti, a u isto ga vrijeme hvata za ruku.

- Ne diraj me, odbrusio mu je Fernandez Norona u jednom trenutku.

Nakon toga je došlo do fizičkog sukoba, a umiješao se još jedan zastupnik koji je zamahnuo prema Fernandezu Noroni, ali se uspio udaljiti.

- Moreno me počeo vući, dodirivati, gurati. Udario me i rekao: 'Prebit ću te, ubit ću te“, rekao je Fernandez Norona.

Moreno je, pak, rekao da je Fernandez Norona prvi započeo sukob kada je zamahnuo prema njemu.

Fernandez Norona sazvat će hitnu sjednicu za petak na kojoj će predložiti isključenje Morena i trojice drugih zastupnika PRI-a zbog tučnjave.

