Masovna tučnjava u Koprivnici: Mlatili se rukama i nogama, dvoje ljudi je teško ozlijeđeno

Masovna tučnjava u Koprivnici: Mlatili se rukama i nogama, dvoje ljudi je teško ozlijeđeno
Koprivničko-križevačka policija priopćila je kako se više ljudi fizički sukobilo u subotu u prostoru u sklopu ugostiteljskog objekta u Koprivnici. Kako su naveli, u ranim jutarnjim satima došlo je do narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan način. Više ljudi, starosti 20, 20, 21, 33, 35 i 36 godina s koprivničkog područja su se udarali rukama, nogama i raznim predmetima, a 33-godišnjak je u jednom trenutku prema 62-godišnjem zaštitaru bacio stolicu koja ga pogodila u tijelo.

Zaštitar nije zatražio liječničku pomoć, a u događaju je osumnjičeni 33-godišnjak jednom od sudionika događaja, 20-godišnjaku, nanio teške tjelesne ozljede. Također je utvrđeno je da je osumnjičeni 36-godišnjak prvo u prostoru u sklopu ugostiteljskog objekta, a potom i na ulici nedaleko samog ugostiteljskog objekta, fizički napao 19-godišnjaka, udarajući ga rukama i nogama po tijelu, te mu nanio teške tjelesne ozljede.
 
Šestorica počinitelja su uhićeni, te će protiv dvojice osumnjičenika starosti 33 i 36 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda“, biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku.     

Nadalje, trojica počinitelja starosti 20, 21 i 35 godina su danas, 24. kolovoza, uz optužni prijedlog dovedeni pred nadležni prekršajni sud zbog počinjenja prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U žunom prekršajnom postupku 35-godišnjaka je sud kaznio kaznom zatvora od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta 12 mjeseci, dok su 20 i 21-godišnjak kažnjeni kaznom zatvora od 10 dana uvjetno na devet mjeseci i izrečena im je zaštitna mjera zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta devet mjeseci.

Nadalje, protiv 20-godišnjaka koji je u događaju teže ozlijeđen će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

