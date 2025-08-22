VIDEO Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj na podu su mlatili Ukrajinca (26)

Tri muškarca uhićena su nakon što su ispred bara u Makarskoj pretukli pijanog Ukrajinca (26). Policija nije imala dojavu o događaju, no izašli su na teren nakon što smo im poslali snimku na kojoj se vidi kako muškarci izlaze iz lokala i mlate muškarca na podu. Utvrdili su da se napad na muškarca dogodio u četvrtak oko 21.50 sati.

VIDEO: Snimka tučnjave u Makarskoj

Pokretanje videa... 00:20 Fizički sukob u Makarskoj | Video: Čitatelj 24sata

Policija nam je odgovorila, kako su uhitili troje muškaraca te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje na štetu 26-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je odbio liječničku pomoć.

- Oštećeni koji se nalazio u alkoholiziranom stanju je zajedno s još jednom osobom doveden u policijsku postaju i zadržan kako bi se i nad njima provelo istraživanje vezano uz sumnju u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - odgovorili su nam na upit te dodali kako će nas nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja obavijestiti o rezultatima.