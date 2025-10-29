Obavijesti

BLOKIRALI STRUJU

Meksiko: Narko-karteli napali Guzmanov grad dronovima

Piše Hina,
Meksiko: Narko-karteli napali Guzmanov grad dronovima
Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

Napadi su bili usmjereni na ranč La Tuna, koji pripada obitelji El Chapo, a prema svjedocima, meta su bila i druga imanja, te je više od 80 obitelji bilo ugroženo od strane naoružanih skupina

Guverner sjeverozapadne meksičke savezne države Sinaloa, koju potresa sukob narko-kartela, izjavio je u utorak da je rodni grad meksičkog narkobosa Joaquina "El Chapa" Guzmana, koji je trenutno u zatvoru, bio meta napada eksplozivnim dronovima. Bombardiranje je  pogodilo Badiraguato, dom predaka obitelji El Chapo i povijesno uporište trgovine drogom u Meksiku, a prisililo je desetke stanovnika da pobjegnu iz tog područja, objasnio je guverner Rubén Rocha Moya.

"Dronovi su doista korišteni u tim napadima", potvrdio je guverner novinarima, uvjeravajući ih da se vlada brine o raseljenima.

Napadi su bili usmjereni na ranč La Tuna, koji pripada obitelji El Chapo, a prema svjedocima, meta su bila i druga imanja, te je više od 80 obitelji bilo ugroženo od strane naoružanih skupina. Napadi dronovima započeli su 16. rujna, prema riječima stanovnice Bacacorague, jedne od općina Badiraguata, koja je napustila svoje selo početkom listopada.

Naoružani muškarci blokirali su pristup farmama i prekinuli struju u tom području, rekao je drugi svjedok, koji je također pobjegao iz sela u regiji.

Nasilni sukob suprotstavlja različite frakcije kartela Sinaloa od rujna 2024., u kojem je poginulo najmanje 1700 ljudi, uključujući 57 rudara, a gotovo 2000 je nestalih.

U Meksiku razne kriminalne skupine koriste dronove za izvođenje napada na svoje suparnike ili na vlasti, a prvi je s tim počeo kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) koristi ove uređaje još 2020. godine.

