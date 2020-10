Melaniji dozlogrdilo: Koga boli k**ac za božićne dekoracije?

<p>Prva dama SAD-a izrazila je prezir prema medijskim izvješćima o odvajanju djece od roditelja na američko-meksičkoj granici prije dvije godine, otkrivaju razgovori koje je tajno snimila njezina bivša pomoćnica Stephanie Winston Wolkoff.</p><p>Wolkoff se razišla s Melanijom Trump nakon što je okrivljena da je loše upravljala financijama inauguracijskog odbora predsjednika Donalda Trumpa i od tada surađuje sa saveznim istražiteljima koji provjeravaju optužbe da je taj odbor služio kao crni fond za bogaćenje predsjednikove obitelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Melaniju snimili kako psuje:</strong></p><p>Ove je godine napisala knjigu koja "sve otkriva", a snimke je objavila u četvrtak na CNN -u.</p><p>"Nemojte me z.......i", reagirala je Melania na pitanja novinara postavljena Trumpu o politici razdvajanja obitelji.</p><p>"Gdje su bili kada je Obama to radio", čuje se na snimci.</p><p>Njemačka agencija dpa piše da su neke imigrantske obitelji bile razdvajane na granici i u vrijeme mandata predsjednika Baracka Obame, ali da nije provodio politiku razdvajanja obitelji poput Trumpa koji ju je koristio da bi odvratio azilante i imigrante od ilegalnog prelaska granice.</p><p>Snimke također pokazuju da je Melaniji bio "pun kufer svega" zbog proslave Božića u Bijeloj kući.</p><p>"Koga je uopće briga za božićne gluposti i dekoracije. Ali ja to moram učiniti, zar ne?", progunđala je Prva dama u razgovoru s Wolkoff u srpnju 2018.</p><p>Predsjednik Trump hvalio se od 2017. da će se u Americi s "Trumpom kao vašim predsjednikom ponovo govoriti sretan Božić", umjesto izraza "Sretni blagdani" koji se nametnuo zadnjih godina.</p>