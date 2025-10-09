Merkel se, stajući uz Orbana, kao premijera najzaostalije članice Europske unije, i kritikom na račun Poljske i baltičkih država, javno deklarirala kao saveznica Vladimira Putina
Merkel je ponovno stala na pogrešnu stranu povijesti
Legendarna njemačka kancelarka Angela Merkel vratila se na političku scenu. Na turneji prilikom promocije svoje nove knjige posjetila je Budimpeštu, gdje se, upravo u ovom dramatičnom trenutku, susrela s kompromitiranim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kojeg, sudeći prema anketama, čeka pad s vlasti i gubitak na parlamentarnim izborima idućeg proljeća. Merkel je branila Orbana, zagriženog saveznika Vladimira Putina, i tvrdila da on nije ruski Trojanski konj, a zatim je optužila Poljsku i baltičke države da su odgovorne za rusku agresiju na Ukrajinu. I tako, Merkel je ponovno stala na pogrešnu stranu povijesti.
