'Merkel je prijateljica Hrvatske, uvijek je bila pravedna i stroga'

Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor gostovala je u emsiji RTL Danas te istaknula kako vjeruje da Angela Merkel dolazi na predizborni skup HDZ-a uoči EU izbora radi Manfreda Webera.

- Ovo je sjajna prilika da na čelu najsnažnije institucije u Europskoj uniji bude Njemac, oni su, koliko znam, prijatelji. No Merkel je uvijek pokazivala prijateljstvo prema Hrvatskoj, ali naravno i prema HDZ-u. Kada smo završili pregovore s EU-om došla je dati podršku meni kao predsjednici Vlade. Ja bih rekla da je ona iskreni, pravi prijatelj Republike Hrvatske. Pravedna je i stroga, takva je bila i u pregovorima. Rekla mi je 'vi završite pregovore, a mi ćemo vam dati podršku - rekla je Kosor za RTL.

Mnogi HDZ-ovci su se ispričali što neće otići na Bleiburg zbog dolaska Angele Merkel.

- Možda se to slučajno poklopilo, ali koliko sam informirana, HDZ-ov skup počinje kasnije, tako da bi na njega stigli svi koji bi išli na Bleiburg - rekla je Kosor.

Kosor se osvrnula i na kampanju Miroslava Ćire Blaževića u spotu SDSS-a.

- Njegovo pojavljivanje u spotu je zgodno i simpatično, no postoje ta nagađanja da ta kampanja na neki način i jest potpora koalicijskom partneru. Za mene je najvažnija Statut HDZ-a koji jasno isključuje svakoga tko je bio na tuđoj listi, odnosno podupire neu drugu stranku. Gospodin Blažević je 2016. bio i u kampanji Milana Bandića, očito Statu za neke vrijedi, za neke ne. Ja se isto slažem da je on neka vrsta ikone, koja pripada svima. A što se tiče strašnih poruka koje dobiva nakon svega, mislim da to treba iz sve snage osuditi - rekla je Kosor.