<p>Njemačka premijerka <strong>Angela Merkel </strong>u Bundestagu je održala govor o novim mjerama i lockdownu, a danas je predstavila tu odluku parlamentarnim skupinama u Bundestagu.</p><p>- Pandemija je medicinski, ekonomski, društveni, politički i psihološki test. Moći ćemo ga proći samo uz solidarnost i volju da pomognemo jedni drugima. Vidimo kod naših susjeda kako se pandemija brzo razvija te stavlja zdravstvene sustave na test. Ipak, uvjerena sam da je EU sada spremnija za borbu protiv koronavirusa nego na proljeće. Europska suradnja je naročito važna kod nabave cjepiva kada ono bude spremno - poručila je Merkel.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Napomenula je i kako se članice EU sada koordiniraju i u vezi putovanja iz trećih zemalja. Otkrila je kako će se večeras s predsjednikom Europskog vijeća Charlesa Michela i sa šefovima vlada sudjelovati u videokonferenciji u kojoj će planirati buduće korake u ovoj krizi.</p><p>- Nalazimo se u dramatičnoj situaciji koja nas sve pogađa. Bez iznimke. Tijekom prošlog tjedna došlo je do velikog skoka zaraženih, već sada se zdravstveni sustav nalazi na granici opterećenja, a praćenje lanca zaraze u nekim slučajevima postaje nemoguće - kazala je njemačka kancelarka.</p><h2>'Susreti među ljudima se moraju u velikoj mjeri smanjiti'</h2><p>Upozorila je da iz ove situacije moramo brzo izaći te da su mjere oko kojih su se dogovorili potrebne, razmjerne i predstavljaju odgovor na izazov.</p><p>- Hitno je potrebno da ponovno uspostavimo mogućnost praćenja lanca zaraze. Stoga je cilj mjera postići sistematično smanjenje kontakata među ljudima. Susreti među ljudima se moraju u velikoj mjeri smanjiti. Populističko umanjivanje opasnosti od korona virusa je neodgovorno - poručila je i dodala kako se kontakti moraju smanjiti za 75 posto.</p><p>Merkel su tijekom njenog govora u Bundestagu o novim mjerama vlade protiv širenja zaraze koronavirusom povicima prekidali zastupnici ekstremno desnog AfD-a (Alternativa za Njemačku), pa je morao 'uskočiti' predsjedavajući Wolfgang Schäuble. Na kraju je ipak dobila pljesak većine zastupnika.</p><p>- Zima će biti teška, a Njemačka se nalazi pred velikim izazovima - poručila je, a nakon toga opozicijski zastupnici postavljali su pitanja.</p><p>Podsjetimo, Merkel se jučer sastala s premijerima saveznih država, a na tom su sastanku dogovorili novi lockdown koji stupa na snagu sljedećeg tjedna.</p><h2>Merkel: Ovo su teške odluke</h2><p>Nove mjere, koje će trajati četiri tjedna a stupaju na snagu 2. studenoga, prije svega se usredotočuju na smanjenje osobnih kontakta građana, a uključuju zatvaranje ugostiteljskih objekata i ograničenja okupljanja u privatnom i javnom životu, te zabranu turističkih putovanja.</p><p>"Studeni će biti mjesec nacionalnog ulaganja svih napora", rekla je njemačka kancelarka Merkel u srijedu nakon sastanka vlade i predstavnika saveznih pokrajina na kojem se razgovaralo o novim mjerama u borbi protiv širenja pandemije koronavirusa.</p><p>Kancelarka je rekla da je sastanak, s obzirom na drastični porast broja novih zaraza, prošao u "vrlo ozbiljnoj" atmosferi.</p><p>„Danas je težak dan za one koji donose odluke“, rekla je kancelarka ali je istodobno dodala kako se odluke više nisu mogle odgađati.</p><p>"Potpuno je jasno da moramo djelovati. Mi moramo spriječiti kriznu situaciju u medicinskom sustavu", zaključila je Merkel. Ona je ukazala na to da su i premijeri saveznih pokrajina svjesni situacije u kojoj je nužno potrebno jedinstveno djelovanje.</p>