Nijemci pripremili mjere: Mogli bi zabraniti prodaju alkohola?!

Na sastanku je odlučeno automatsko uvođenje dodatnih mjera borbe protiv širenja koronavirusa ako broj novozaraženih u roku od tjedan dana naraste preko vrijednosti od 50 na 100.000 stanovnika

<p>Njemačka kancelarka <strong>Angela Merkel</strong> izjavila je u petak nakon razgovora s gradonačelnicima najvećih njemačkih gradova da je osnovni cilj za predstojeću jesen i zimu izbjeći ponovni 'lockdown' i omogućiti nastavak rada škola i vrtića.</p><p>- Mi se nalazimo na prekretnici na kojoj se odlučuje gdje će Njemačka, kad je u pitanju pandemija koronavirusa, biti ove jeseni i zime - rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon razgovora s gradonačelnicima 11 najvećih njemačkih gradova.</p><p>Na sastanku je odlučeno automatsko uvođenje dodatnih mjera borbe protiv širenja koronavirusa ako broj novozaraženih u roku od tjedan dana naraste preko vrijednosti od 50 na 100.000 stanovnika.</p><p>Mjere sadrže obvezu nošenja maski i na javnim površinama s velikim brojem ljudi i gdje nije moguće pridržavanje razmaka od 1,5 metara.</p><h2>Uvodi se zabrana prodaje alkohola</h2><p>Nadalje se uvodi zabrana prodaje alkohola, ograničenje rada ugostiteljskih objekata te ograničenje broja osoba na privatnim i javnim okupljanjima.</p><p>U slučaju uvođenja posebnih mjera gradovima će osobljem pomoći središnji epidemiološki institut Robert Koch kao i stručnjaci Bundeswehra.</p><p>Njemačka kancelarka je objasnila da je svako novo uvođenje mjera "bolno", ali da treba učiniti sve kako bi se izbjegao ponovni "lockdown" i zatvaranja škola.</p><p>- Naš cilj je izbjegavanje lockdowna ove jeseni i zime - rekla je Merkel i dodala da je daljnji prioritet držati škole i vrtići otvorenima.</p><p>Upozorila je na nagli porast novozaraženih u nekoliko najvećih njemačkih gradova i opasnost od nesposobnosti praćenja lanca zaraze.</p><p>- Kada do toga dođe, tada se virus počinje širiti nekontrolirano. A što to znači za zdravstveni sustav i javni život možemo vidjeti na primjeru nekih naših europskih susjeda - rekla je Merkel.</p><h2>Merkel se obratila i mladima</h2><p>Njemačka kancelarka je objasnila da je jedan od ciljeva spriječiti zatvaranje granica unutar Europe.</p><p>Merkel se direktno obratila i mladima kao dijelu stanovništva koji je pojačano uključen u nagli porast broja novozaraženih, pogotovo u većim gradskim središtima poput Berlina.</p><p>- Mislite na ono što vam je važno. U to spada zdravlje roditelja i djedova i baka kao i stanje na tržištu rada i obrazovanja sljedeće godine. Nije li sve to vrijedno malo strpljivosti sada? - rekla je njemačka kancelarka i dodala kako je Njemačka dokazala da se može oduprijeti virusu.</p><p>U Berlinu su gradske vlasti već donijele odluku o zatvaranju kafića nakon 23 sata, noćnu zabranu prodaje alkohola kao i ograničavanja broja okupljenih na privatnim i javnim događanjima.</p>