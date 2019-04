Merkel: Nadam se da će May predstaviti novi plan Brexita

Njemačka kancelarka Angela Merkel se nada da će krizni razgovori u Londonu s ciljem rješavanja unutarnjopolitičkog zastoja izlaska Velike Britanije iz EU-a rezultirati usvajanjem zajedničkog stajališta do sastanka čelnika Unije sljedećeg tjedna.

Britanska premijerka Theresa May, čiji je sporazum o Brexitu tri puta odbijen u parlamentu, okrenula se oporbenim laburistima u svome zadnjem pokušaju da podrže uvjete razvoda koje je dogovorila s čelnicima Unije u studenom.

- Nadamo se da će intenzivni pregovori u Londonu voditi, pa već i do sljedeće srijede kada je na rasporedu naš izvanredni summit, do pozicije koju će nam britanska premijerka Theresa May moći predstaviti, a mi o njoj moći raspravljati - rekla je Merkel na novinskoj konferenciji s irskim premijerom Leom Varadkarom u Dublinu.

- Nakon toga ćemo nas zajedno ostati 27. Napravit ćemo sve, kao što sam već rekla, da se spriječi neuređen izlazak - rekla je.

Merkel je rekla da se posljednjih dana dosta mijenjala britanska pozicija, dok je Varadkar, čija će zemlja biti najizloženija ako dođe do Brexita bez sporazuma, izjavio da čelnici EU-a moraju biti strpljivi dok se razgovori nastavljaju u Londonu.

- Rekli smo da ako Ujedinjeno Kraljevstvo ne ratificira sporazum o izlasku, onda treba iznijeti jasan plan do sljedećeg tjedna ili će napustiti Europsku uniju 12. travnja bez dogovora - rekao je Varadkar.

- Takav ishod nitko od nas ne želi vidjeti. Trebamo biti strpljivi i razumjeti situaciju u kojoj se nalaze, ali svaka daljnja odgoda mora zahtijevati i imati vjerodostojan i realan put naprijed - kazao je.