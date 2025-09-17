Merkel: Svi smo mi, čak i gospodarski najveća Njemačka, posve sami na otvorenom polju

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel je pozvala Europsku uniju da se ujedini u svjetlu ratova i kriza, kao i protekcionističkih politika američkog predsjednika Donalda Trumpa te se založila za reforme bloka s 27 članica, javlja u srijedu njemačka agencija dpa. Bivša čelnica konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) govorila je na simpoziju Zaklade Konrad-Adenauer (KAS), povezane s CDU-om, o Lisabonskom ugovoru EU-a.

Dok promatra geopolitičke poteškoće za Europu kada je riječ o Rusiji, "s različitim idejama naših prijatelja u Sjedinjenim Američkim Državama", ili kada se radi o Kini, Merkel je rekla da promišlja o tome što "pojedina država članica Europske unije (sama za sebe) može postići" po tim pitanjima.

"Svi smo mi, čak i gospodarski najveća Njemačka, posve sami na otvorenom polju", dodala je Merkel na događaju održanom u povodu 80. rođendana bivšeg predsjednika Europskog parlamenta i kasnijeg čelnika KAS-a Hans-Gera Poetteringa.

"Zato je Europa postala važnija nego što se možda misli", rekla je.

Merkel je kazala i da je mana Lisabonskog sporazuma što se mora sazivati Europska konvencija za veće promjene.

"Moramo biti oprezni kao Europska unija da sami sebi ne onemogućimo djelovanje", upozorila je.

Merkel je također kritizirala činjenicu da iako Europski parlament može glasanjem o povjerenju maknuti Europsku komisiju s dužnosti, za razliku od nacionalnih parlamenata, ne mora doći do novih izbora.

"Otjerati nekoga s dužnosti, a da sam ne snosiš posljedice, mislim da (to) predstavlja neravnotežu", rekla je.

'Lisabonski ugovor je trijumf parlamentaraca'

Lisabonski ugovor je usvojen u listopadu 2007. kada je predsjednik Europskog parlamenta bio Poettering.

Nakon što ga je ratificiralo svih 27 država članica, stupio je na snagu 1. prosinca 2009.

Europski parlament je njime dobio više ovlasti. Merkel je opisala to "trijumfom svih parlamentaraca", koji će se uvijek povezivati s Poetteringovim predsjedanjem.