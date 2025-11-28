Merz ide u posjet Izraelu

Merz bi se u trebao sastati s premijerom Benjaminom Netanyahuom 7. prosinca kako bi razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i "stabilizaciji preda vatre u Gazi i drugim međunarodnim pitanjima". Posjetit će i memorijalni centar holokausta Yad Vashem i sastati se s predstavnicima civilnog društva, rekao je glasnogovornik na redovitoj konferenciji za novinare.

Njemačka je dugo jedna od zemalja koje daju najsnažniju potporu Izraelu, ali je i kritizirala Netanyahuovu vladu zbog strategije u ratu u Gazi.

Njemačka vlada ovog je mjeseca pokrenula postupak za nastavak prodaje oružja Izraelu, koja je bila obustavljena od kolovoza zbog rata, ali je rekla da je odluka uvjetovana poštivanjem primirja i pružanjem velike humanitarne pomoći.

Prekid vatre je na snazi od 10. listopada.

Merzov prvi posjet događa se sedam mjeseci nakon što je preuzeo dužnost. Njegov prethodnik Olaf Scholz putovao je u Izrael tri mjeseca nakon što je stupio na čelo vlade.