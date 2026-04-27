NEZADOVOLJAN RUKOVODSTVOM

Merz: Iran ponižava SAD, putovali su bezveze u Pakistan!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemački kancelar Friedrich Merz je u ponedjeljak rekao da iransko rukovodstvo ponižava Sjedinjene Američke Države te da zbog njih američki dužnosnici dolaze u Pakistan da bi se vratili bez rezultata, javlja Reuters

Merz je također rekao da ne vidi koja je američka strategija za izlazak iz rata u Iranu, što naglašava duboke podjele između Washingtona i njegovih europskih saveznika u NATO-u, koji su se već sukobili zbog Ukrajine i drugih pitanja. "Iranci su očito veoma vješti u pregovaranju ili, bolje rečeno, veoma vješti u nepregovaranju, (jer) dopuštaju Amerikancima da doputuju u Islamabad i potom ponovo odlaze bez ikakvog rezultata", rekao je Merz tijekom razgovora sa studentima u njemačkom gradu Marsbergu.

"Iransko vodstvo, a naročito takozvana Revolucionarna garda, ponižava jednu cijelu naciju. Stoga se nadam da će to završiti što je brže moguće", dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump je oštro kritizirao saveznike u NATO-u jer nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca tijekom sukoba. Prolaz je uglavnom ostao zatvoren, što je poremetilo tržišta i opskrbu energentima.

Merz je ponovio da se Washington nije konzultirao ni s Nijemačkom ni drugim europskim zemljama prije nego što su SAD i Izrael započeli svoj napad na Iran 28. veljače te da je nakon toga Trumpu izravno prenio svoju sumnjičavost.

"Da sam znao da će nastaviti biti ovako pet ili šest tjedana i sve više se pogoršavati, rekao bih mu to još odlučnije", kazao je Merz, uspoređujući sukobom s ranijim američkim ratovima u Iraku i Afganistanu.

Nade u obnavljanje mirovnih napora su se smanjile otkako je Trump otkazao posjet svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, piše Reuters.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je u ponedjeljak otputovao u Rusiju nakon propalih pregovora u Pakistanu i Omanu.

Merz je rekao da je očigledno da je Hormuški tjesnac barem djelomično miniran.

"Mi smo ponudili, također kao Europljani, da pošaljemo njemačke minolovce kako bismo očistili tjesnac, koji je očito djelomično miniran", kazao je.

Izjavio je da sukob Njemačku košta "mnogo novca, mnogo novca poreznih obveznika i mnogo gospodarske snage".

