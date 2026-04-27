Znatno smanjen promet

Kroz Hormuz prošlo 7 brodova, Iran i SAD i dalje bez dogovora

Kroz Hormuz prošlo 7 brodova, Iran i SAD i dalje bez dogovora
Sedam brodova prošlo Hormuz, dok SAD i Iran ne napreduju u pregovorima! Iranski tankeri s 10,5 milijuna barela nafte vraćaju se u luke! Hormuz postaje užarena točka

Najmanje sedam brodova, uglavnom onih za prijevoz rasutog tereta, prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, u skladu s umanjenom aktivnošću posljednjih dana, pokazali su podaci o brodarstvu u ponedjeljak, dok su razgovori između Irana i Sjedinjenih Država u zastoju. Među njima su bili oni koji su polazili iz iračkih luka i jedan brod za prijevoz rasutog tereta iz iranske luke, prema podacima o praćenju brodova tvrtke Kpler i zasebnoj satelitskoj analizi stručnjaka za analizu podataka SynMax.

Brodski promet koji prolazi kroz taj ključni plovni put na ulazu u Perzijski zaljev tijekom labilnog primirja između Washingtona i Teherana predstavlja tek dio od prosječno 140 prolazaka dnevno prije početka iranskog rata 28. veljače.

Kaos u Hormuškom tjesnacu: uklanjanje mina moglo bi trajati šest mjeseci i podići cijene nafte

Američko središnje zapovjedništvo preusmjerilo je 37 plovila od uvođenja blokade Iranu 13. travnja, priopćila je vojska 25. travnja.

Posljednjih se dana šest iranskih tankera vratilo u iranske luke i otplovilo natrag kroz Hormuz, s oko 10,5 milijuna barela nafte, prema satelitskoj analizi TankerTrackers.com.

Oko četiri milijuna barela iranske nafte na tankerima prošlo je kroz američku blokadu 24. travnja, prema zasebnoj satelitskoj analizi TankerTrackers.com.

