Kroz Hormuz prošlo 7 brodova, Iran i SAD i dalje bez dogovora

Najmanje sedam brodova, uglavnom onih za prijevoz rasutog tereta, prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, u skladu s umanjenom aktivnošću posljednjih dana, pokazali su podaci o brodarstvu u ponedjeljak, dok su razgovori između Irana i Sjedinjenih Država u zastoju. Među njima su bili oni koji su polazili iz iračkih luka i jedan brod za prijevoz rasutog tereta iz iranske luke, prema podacima o praćenju brodova tvrtke Kpler i zasebnoj satelitskoj analizi stručnjaka za analizu podataka SynMax.

Brodski promet koji prolazi kroz taj ključni plovni put na ulazu u Perzijski zaljev tijekom labilnog primirja između Washingtona i Teherana predstavlja tek dio od prosječno 140 prolazaka dnevno prije početka iranskog rata 28. veljače.

Američko središnje zapovjedništvo preusmjerilo je 37 plovila od uvođenja blokade Iranu 13. travnja, priopćila je vojska 25. travnja.

Posljednjih se dana šest iranskih tankera vratilo u iranske luke i otplovilo natrag kroz Hormuz, s oko 10,5 milijuna barela nafte, prema satelitskoj analizi TankerTrackers.com.

Oko četiri milijuna barela iranske nafte na tankerima prošlo je kroz američku blokadu 24. travnja, prema zasebnoj satelitskoj analizi TankerTrackers.com.