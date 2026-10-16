Merz: Primjedbe koje je iznijela Hrvatska u vezi s pristupanjem Crne Gore EU su rješive...

Primjedbe koje je iznijela Hrvatska u vezi s pristupanjem Crne Gore Europskoj uniji su rješive, izjavio je u petak njemački kancelar Friedrich Merz.

"Postoji još nekoliko manjih, lokalnih pitanja koja je iznio kolega Plenković, ali sva su rješiva”, izjavio je Merz na konferenciji za novinare.

Hrvatski premijer Andrej Plenković upoznao je u okviru rasprave o proširenju čelnike država članica EU-a o osam hrvatskih zahtjeva Crnoj Gori koje bi ta zemlja trebala riješiti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zaključenje pristupnih pregovora.

Na Plenkovićevu intervenciju, donekle su promijenjeni zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojeg su izbačene vremenske odrednice.

Merz je rekao da je u četvrtak na samitu vođena vrlo konstruktivna rasprava o Crnoj Gori, da se rasprava vodila o tome koliko se brzo ta zemlja može pridružiti EU-u.

"Želimo pokazati da je Europska unija i dalje spremna za prijem novih članica. Europska unija nije zatvoreni dućan, već je otvorena za sve države Europe koje ispunjavaju uvjete”, rekao je Merz.

Dodao je da se razgovaralo i o pristupnom procesu s Moldavijom i Ukrajinom te sljedeći korak treba biti otvaranje svih pregovaračkih klastera s te dvije zemlje.