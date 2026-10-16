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PRITISAK MERZA?

Plenković demantira da je bio pod pritiskom zbog Crne Gore

Piše HINA,
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Plenković demantira da je bio pod pritiskom zbog Crne Gore
Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s kancelarom Savezne Republike Njemačke Friedrichom Merzom | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Na upit jesu li drugi europski čelnici, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza vršili pritisak na njega zbog Crne Gore, Plenković je rekao da te informacije nisu točne.

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da su na njegovu inicijativu izmijenjeni dijelovi zaključaka o proširenju EU-a na Crnu Goru čime je toj zemlji poslana poruka da riješi otvorena pitanja te je demantirao da je Hrvatska zbog toga bila pod pritiskom nekih država članica.

“Izmijenili smo na našu inicijativu zaključke koji su poslali jednu poruku, realnu poruku kolegama iz Crne Gore da se prione razgovorima sa Hrvatskom, da riješimo tih nekoliko otvorenih pitanja za koje mi smatramo da su s aspekta Crne Gore itekako rješiva”, rekao je Plenković.

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Na Plenkovićevu intervenciju, promijenjeni su zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojeg su izbačene vremenske odrednice.   “Europsko vijeće podržava rad koji je u tijeku na izradi ugovora o pristupanju s Crnom Gorom. Prima na znanje namjeru irskog predsjedništva da radi na privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja – pod uvjetom da Crna Gora provede odgovarajuće reforme”, kaže se u zaključcima.

U odnosu na prethodni nacrt zaključaka izbačen je dio koji govori o tome da se dogovor o privremenom zatvaranju poglavlja postigne do kraja ove godine te dio koji govori o radu na pristupnom ugovoru što je prije moguće.

Na upit jesu li drugi europski čelnici, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza vršili pritisak na njega zbog Crne Gore, Plenković je rekao da te informacije nisu točne.

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“Nikakvog pritiska nije bilo, naprotiv, puno zemalja ima razumijevanje za to i u konačnici, Hrvatska je pokazala što znači biti konstruktivan”, rekao je Plenković.

Euronews je objavio, pozivajući se na anonimne diplomatske izvore, da je Njemačka pojačala pritisak na Hrvatsku da riješi otvorena pitanja s Crnom Gorom kako ne bi došlo do zastoja u njezinom pristupanju Europskoj uniji.

Plenković je rekao da njemački kancelar Friedrich Merz nije uopće govorio o toj temi, dodajući da je u tim medijskim izvješćima možda riječ o refleksijama nekih razgovora koji su se vodili na margini sastanka na razini državnih tajnika prije dva tri dana.    “Merz i ja imamo jako dobre odnose, na sastancima Europskog vijeća sjedimo jedan pored drugoga već godinama”, rekao je Plenković.   Plenković je rekao da je Hrvatska prema Crnoj Gori vrlo konstruktivna, za razliku od onoga čemu je Hrvatska bila izložena tijekom svojih pristupnih pregovora kada je zbog nekih blokada izgubila tri do četiri godine u pristupnom procesu.

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“Mi takav pristup prema Crnoj Gore nismo zauzeli, mi smo zauzeli konstruktivan pristup, podržali pristupne pregovore Crne Gore od 2012., podijelili prijevode cijele pravne stečevine, ne samo Crnoj Gori, nego i drugim zemljama našega susjedstva, pomagali u svim aspektima i u konačnici pristali na zatvaranje 21 poglavlja”, rekao je Plenković.

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