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ALARM IZ BERLINA

Merz: Rusija nas svakodnevno pokušava destabilizirati!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Merz: Rusija nas svakodnevno pokušava destabilizirati!
Foto: Fabrizio Bensch
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Njemački kancelar pozvao je na jedinstvo vladajuće koalicije zbog rastućih prijetnji ekstremizma i Rusije

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je u subotu na jedinstvo unutar svoje vladajuće koalicije, upozorivši da se Njemačka suočava sa sve većim prijetnjama političkih ekstremista i svakodnevnim ruskim nastojanjima da destabiliziraju zemlju.

Govoreći na konferenciji Kršćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke njegovih konzervativnih kršćanskih demokrata (CDU), Merz je izjavio da se Njemačka suočava s "iznimno ozbiljnim izazovima".

- Kako možemo zaštititi svoju slobodu i sigurnost u Europi, suočeni sa sve većim prijetnjama ekstremista unutar zemlje i stranih sila izvana? - upitao je,

On je ponovio da se protivi bilo kakvoj promjeni politike "zaštitnog zida" i izolacije krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), nakon više poziva u njegovoj stranci da se pokuša pronaći model za suradnju.

- Tko god smatra da treba glasati za te ljude, nema mjesta u našoj Uniji. Takvima nije mjesto među nama - rekao je Merz na skupu.

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Pozvao je i socijaldemokrate (SPD) i Zelene da u Berlinu ne ulaze u koaliciju sa strankom Ljevica, koju je optužio da tolerira antisemitizam u vlastitim redovima. Ljevica odbacuje tvrdnje da u stranci postoji sustavni antisemitizam.

Merz je također upozorio na "golemu prijetnju" iz Rusije za koju je rekao da nastoji "svakodnevno destabilizirati Njemačku".

Odnosi između Berlina i Moskve pali su na najnižu razinu od Hladnog rata nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rusija, međutim, odbacuje optužbe da provodi hibridnu kampanju protiv Njemačke i drugih europskih zemalja.

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Merzove izjave dolaze nakon nekoliko tjedana napetosti unutar vladajuće koalicije, poslije teških poraza na regionalnim izborima u istočnoj Njemačkoj. Ondje je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila prvo mjesto u dvije savezne pokrajine, dok je krajnje lijeva stranka Ljevica pobijedila na izborima u Berlinu.

Merzova je popularnost pala na rekordno nisku razinu.

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