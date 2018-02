Mesić će umjesto Pamuka biti počasni građanin Sarajeva

Orhan Pamuk, jedan od najvećih pisaca današnjice i planetarno poznati književnik čija se djela objavljuju u milijunskim tiražama ostat će bez titule počasnog građanina Sarajeva a umjesto njega tu će nagradu ove godine ponijeti bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

Epilog je to odluke Povjerenstva za izbor i imenovanja Gradskog vijeća za dodjelu priznanja čiji su članovi najprije jednoglasno 7:0 odlučili poduprijeti prijedlog uspješne sarajevske izdavačke kuće "Baybook" i nevladine udruge "Amadeus" da se Pamuka proglasi počasnim građaninom Sarajeva i da mu se to priznanje uruči u travnju kada bi on i doputovao u glavni grad BiH.

U odluci o načinu dodjele tog priznanja stoji kako se počasnim građaninom može proglasiti "i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima".

Motiv da se Pamuka predloži za počasnog građanina predlagateljima su bila njegova opetovana podsjećanja na značaj Sarajeva kao mjesta susreta civilizacija i kultura ali i činjenica da je pristao raditi na scenariju za igrani film koji bi podsjetio na ratni koncert Sarajevske filharmonije u razrušenoj sarajevskoj Vijećnici pod ravnanjem Zubina Mehte.

No sedam dana nakon jednoglasne odluke o dodjeli priznanja na poticaj Stranke demokratske akcije (SDA) sazvana je nova sjednica istog povjerenstva radi "supervizije" prvobitne odluke. Ovoga puta četiri člana glasovala su protiv dodjele priznanja Pamuku i to s obrazloženjem da "nije učinio dovoljno za Sarajevo".

"Odlučili su kako priznanje umjesto Pamuku treba dati (Stjepanu) Mesiću", pojasnio je Hini vlasnik Baybooka Damir Uzunović koji sumnja da je u pozadini cijele priče politika odnosno dodvoravanje vladajuće bošnjačke stranke Turskoj odnosno režimu Recepa Tayyipa Erdogana.

"Oni (SDA) brane Turke od Pamuka", kaže Uzunović dodajući kako je takvo ponašanje potpuno apsurdno jer je Pamuk unatoč svom kritičkom odnosu prema Erdoganu i njegovoj vlasti za Tursku nesporna veličina u koju se jednostavno ne dira.

Baybook još od 2014. godine pregovara s Pamukom o njegovom posjetu Sarajevu a Uzunović strahuje kako je nakon ovakve uvrede koja je stigla iz sarajevske gradske uprave ta priča završena i kako od toga neće biti ništa iako je njegov travanjski posjet pod uvjetom dodjele priznanja bio gotovo izvjestan.

Iz oporbenih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Sarajeva reagirali su slično Uzunoviću. Vijećnik Naše stranke Samir Fazlić odlučno tvrdi kako je u pozadini svega politika SDA.

"Ne mogu se oteti dojmu da je odluka Gradske uprave da se Pamuku uskrati ta titula upravo rezultat Pamukova protivljenja politici turskog predsjednika Erdogana. Protivljenju politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. SDA strahuje da će titula počasnog građanina Sarajeva naljutiti Erdogana kojemu je, prisjetimo se, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović spreman Bosnu ostaviti u amanet", izjavio je Fazlić.

Podsjetio je kako ovo nije prvi takav slučaj jer je ponovno na poticaj SDA 2016. oduzeto priznanje Plaketa Sarajeva Aliju Lafciogluu, profesoru u sarajevskoj školi čiji je sponzor tada bio Fetulah Gullen, Erdoganov politički protivnik.

"Pitanje je koja je donja granica straha od zamjeranja inozemnim političkim moćnicima", kazao je Fazlić.