Mesić: Posjetio sam Jožu, pitao me 'Stipe, kako ćemo dalje?'

Najdugovječniji hrvatski političar Josip Manolić preminuo je u ponedjeljak u 105. godini života, tri tjedna nakon što je proslavio 104. rođendan. Bivši predsjednik Stjepan Mesić rekao je za Nacional kako ga je nedavno posjetio, a iako je bio u teškom zdravstvenom stanju, sve je razumio o čemu su razgovarali, kaže Mesić.

- Jedino što ga je zanimalo bilo je politika i budućnost Hrvatske, pa me pitao: ‘Stipe, kako ćemo dalje?‘” - rekao je Mesić. Kaže da je Manolić bio jako dobar organizator u političkom smislu i presudan faktor u osnivanju HDZ-a.

- Josip Manolić bio je dobar organizator, nije živio od atrakcije, ali je bio jedan faktor bez kojeg HDZ nije mogao biti osnovan. Jer, Tuđman je radio na programu, na statutu, na nekim proglasima, ali organizaciju je stvarao Joža Manolić. Na žalost, ta organizacija je otišla drugim tokom, nije otišla onim smjerom koji je Joža htio, pa je poduzimao razne mjere da utječe na Tuđmana. Međutim, Tuđmanovo okruženje je bilo takvo da se više nije mogao preusmjeriti - kaže te uspoređuje s današnjim HDZ-om:

- Evo jedan primjer. Imamo nove lidere HDZ-a koji o stvaranju HDZ-a ne znaju ništa, o ulozi HDZ-a malo znaju. Oni znaju koristiti vlast, ali ono što smo mi zamišljali, pa i ja s njima, bilo je da promijenimo politički pravac, da uvedemo više slobode, više demokracije, da to ne bude samo na riječima. Joža i ja to smo uistinu željeli, međutim, kako su dolazili novi ljudi, istiskivali su prije svega antifašizam. Vidite da smo danas došli do toga da se više ne smije spominjati antifašizam kao civilizacijski doseg. Odmah te optuže da si proruski orijentiran, iako to veze nema, a ni Rusija više nije ona sovjetska Rusija. Puno toga bi danas trebalo objašnjavati, posebno mladim generacijama - rekao je.