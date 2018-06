Mesića nisu pozvali na prijem: Zaboravili da je bio šef Sabora

Stjepan Mesić obnašao je sve tri najviše države dužnosti u Hrvatskoj, bio je predsjednik i Republike i Vlade i Sabora. Niti jedan drugi hrvatski političar nije nanizao ni dvije te dužnosti, ako se izuzme Josip Manolić, koji je u prvoj polovici devedesetih godina bio predsjednik Vlade i, u međuvremenu ukinutog, saborskog Županijskog doma.

Ali, dok je Manolić prošle srijede bio na svečanom prijemu povodom Dana Sabora, Mesić nije dobio pozivnicu. Na proslavu su bili pozvani i drugi bivši predsjednici Sabora, poput Vladimira Šeksa, Luke Bebića i Josipa Leke.

Mesić sam pokušava pronaći odgovor zašto je zaobiđen.

– Možda nisu znali da sam bio i predsjednik Sabora, a ne samo u dva mandata predsjednik Republike te predsjednik Vlade. Možda me nemaju u evidenciji. Ili ne znaju gdje sam sada, nakon što su mi kao bivšem predsjedniku Republike ukinuli ured. Ipak, mislim da je netko intervenirao da me se ne pozove, ne znam tko, ali sigurno netko u Saboru. To je, u svakom slučaju, sramotno, ali što možemo, rekao je za Novi list Mesić. Dodao je ga ovo zapravo i ne vrijeđe "s obzirom na to od koga je".

U Jandrokovićevom uredu su za Novi list kazali da nisu oni slali pozivnice za spomenuti prijem nego je za to zadužen bio saborski protokol, pa su dalje uputili na njegovog šefa Damira Boljata. On negira da je bilo tko tražio od njega da se ne zove Mesića i tvrdi da je točna prva njegova pretpostavka razloga što mu nije stigla pozivnica.

– Zvali smo ljude po ustaljenoj praksi, kao i prijašnjih godina. Što se Stjepana Mesića tiče, dogodila se omaška. Bivšim predsjednicima države nismo slali pozive, a gospodin Mesić nam je zaveden na tom popisu. Jednostavno smo zaboravili da je on u jednom periodu bio i predsjednik Sabora. Bio je to, dakle, protokolaran propust tehničke prirode. Nije tu bilo nikakve političke igre, rekao je Boljat.