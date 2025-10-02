Meteolarm za cijelu hrvatsku obalu! U Dalmaciji orkanska bura, a za vikend malo sunca

U većini predjela pretežno sunčano, na istoku i jugu mjestimice oblačnije. Na Jadranu i dalje vjetrovito uz jaku i olujnu buru, u prvom dijelu dana lokalno na udare i orkansku, te sjeverni vjetar, prognoza je DHMZ-a za kraj radnog tjedna. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna između 9 i 14, na Jadranu 15 i 18 °C.

Velebitska regija je ponovno u crvenom, a narančasti meteoalarm izdan je za Kvarner i ostatak Dalmacije. Meteorologinja Katarina Katušić za HRT je otkrila detaljniju prognozu po regijama.

- Razmjerno hladno jutro i u središnjoj Hrvatskoj, a najviša temperatura će uz pretežno sunčano vrijeme dosezati i 14 °C. Dojam hladnoće pojačavat će umjeren sjeveroistočnjak, rijetko s jakim udarima.

Foto: DHMZ

Ni na zapadu Hrvatske neće nedostajati sunčanih sati, osobito na sjevernom Jadranu.

- Puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a u Gorskoj Hrvatskoj slabiji sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka od 8 do 12 °C, u unutrašnjosti hladnije, od 1 do 4 °C. Najviša u gorju oko 9 °C, a na obali oko 16 °C - navela je.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu prolazno uz umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura između 9 i 12 °C, u unutrašnjosti od 4 do 7 °C. Najviša dnevna između 13 i 18 °C. Osjet svježine pojačavat će jaka bura s olujnim, podno Biokova i orkanskim udarima.

Foto: DHMZ

- I na krajnjem jugu Hrvatske vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru, u takvim okolnostima more umjereno valovito i valovito, prema otvorenom i jače valovito. Uz promjenjivu naoblaku najviša temperatura zraka bit će od 15 do 18 °C, najniža uglavnom oko 13 °C - prognozirala je.

A što nas čeka za vikend?

- U subotu će na kopnu biti i blagi mraz, a dan pretežno sunčan i topliji od petka. No, već nedjelja oblačna i kišovita, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, uz jutro osjetno toplije, a danju ponovno svježije. U ponedjeljak razvedravanje, ponegdje uz jutarnju maglu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ali u subotu prolazno i jugozapadni.

Na Jadranu će za vikend bura oslabjeti, a očekuje se u nedjelju i kiša, pogotovo na sjevernom dijelu.